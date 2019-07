VIDEO: La Guardia Costera de EU intercepta un submarino cargado con mÃ¡s de 200 mdd en drogas

Estados Unidos (SinEmbargo).- Un video publicado este jueves por la Guardia Costera de Estados Unidos muestra la cinematográfica incursión que protagonizaron sus agentes en el océano Pacífico al interceptar un presunto narcosubmarino.

Como en una película de acción, los comandos abordaron la embarcación que estaba en movimiento, logrando confiscar toneladas de narcóticos por un valor de 232 millones de dólares, informa NBC News.

Earlier today, the @VP welcomed back CGC Munro from patrol as they offloaded $569 million of cocaine in San Diego.

If you missed it, you can still watch the live recording on the @USCGPACAREA FB page: https://t.co/DGhRBPDwtA pic.twitter.com/SDyKr0VSQC