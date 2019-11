VIDEO: Mike Tyson enseÃ±a tÃ©cnica a Francis Ngannou para su posible pelea contra Tyson Fury en la UFC

CIUDAD DE MÉXICO._ El ex boxeador estadounidense Mike Tyson compartió este miércoles en su cuenta de Twitter un video de su encuentro con el luchador Francis Ngannou, ocasión en la que además entrenó al peleador camerunés.

“Mostré a Francis Ngannou la técnica después de un episodio genial de Hotboxin with Mike Tyson [su programa de pódcast]”, escribió el ex campeón mundial de los pesos pesados en un tuit y acompañó el mensaje con una grabación de este entrenamiento.

En las imágenes, el deportista, de 53 años, realiza varios ganchos en reiteradas ocasiones a gran velocidad.

Mientras tanto, el propio luchador de la UFC afirmó que habló con Mike Tyson y éste “acordó entrenarlo para cuando pelee contra Tyson Fury en el ring”. “No tengas miedo, Fury. Me llamaste y ahora tendrás que vivir con esto”, indicó.

Fury no tardó en responder a las declaraciones del luchador. “Lidiaré contigo y con otros [luchadores de] los pesos pesados de MMA cuando termine con mis combates de boxeo, no tendrás que esperar mucho tiempo. Entonces te mostraré como lo hacemos”, contestó este 7 de noviembre a través de un tuit.

Las afirmaciones de ambos deportistas se producen después de que Fury señalara el pasado 27 de octubre que había hablado con Conor McGregor para que el luchador irlandés lo entrenara para un debut en la MMA.

Spoke with Mike Tyson and he agreed to train me for when I fight @Tyson_Fury in the Ring. Don’t be scared Fury. You called me out and now you'll have to live with it. #WakandaForever #UNCROWNEDKING