VIDEO: Tom Cruise rueda una arriesgada escena sobre un tren en marcha para Misión Imposible 7

MADRID._ Si por algo es conocido Tom Cruise es por protagonizar sus propias escenas de acción. Al protagonista de Top Gun nunca le han gustado mucho los dobles en las secuencias de riesgo. Aunque eso no le ha impedido dejar con la boca abierta a los fans que han cazado al intérprete rodando la séptima entrega de Misión Imposible encima de un tren en marcha.

La filmación está teniendo lugar en Noruega y fue en TikTok donde fans del país escandinavo compartieron un video en el que podía verse el equipo de grabación sobre un tren en marcha, con Cruise incluido, pues no dudó en saludar al público que se encontraba cerca.

Una imagen distendida que contrasta con la que ha compartido el director de la cinta, Christopher McQuarrie, en Instagram. El cineasta ha enseñado una instantánea en el mismo tren en marcha, solo que durante la grabación de una secuencia, en la que se ve a Cruise convertido en Ethan Hunt y enfrentándose a uno de los villanos de la nueva entrega.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is... pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ