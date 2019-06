VIDEO: Una jalada mÃ¡s y voy y te matÃ³: dice maestra de prepa en Tamaulipas a uno de sus alumnos

VIDEO: Una jalada más y voy y te mató: dice maestra de prepa en Tamaulipas a uno de sus alumnos

Aparentemente uno de los estudiantes pretendía interceder por uno de sus compañeros, sin embargo, a la profesora no le agradó ser interrumpida, por lo que comenzó a gritar y a amenazar al joven

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Una profesora de bachillerato fue captada en video cuando perdió los estribos y amenazó con matar a uno de sus alumnos que la interrumpió en una escuela supuestamente ubicada en Tamaulipas.

En el material que circula en redes sociales se aprecia como la docente, que supuestamente impartía clases en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 131 en Reynosa, se encontraba calificando a sus alumnos cuando es interrumpida por uno de ellos, de apellido Galicia.

Aparentemente el joven pretendía defender a uno de sus compañeros que había reprobado el curso, sin embargo, a la profesora no le agradó que la interrumpieran.

“A ver, guarden silencio, no se metan en lo que no les importa”, dice la maestra a los alumnos.

Sin importar la llamada de atención, el estudiante continúa cuestionando a la maestra, por lo que el enojo de esta aumenta hasta que pierde el control y comienza a levantar la voz.

“Que se calle o lo repruebo también a usted, cállese, usted no me va a mandar a mí, entienda, cállese, vuelve a hablar y lo repruebo, ¿cómo se llama? ¿cómo se apellida?”, pregunta.

En respuesta, el joven dice que se apellida Galicia, por lo que la mujer busca su nombre en su lista y le informa que también había reprobado el curso, sin embargo, el estudiante continuó discutiendo.

“Que te vayas, tienes cero, una jalada más y voy y te mató, cabrón, lárgate”, gritó molesta la docente al alumno.

En respuesta, el estudiante comienza a decir “pues quiere que la respete…”, pero la docente lo interrumpió y lo expulsó del aula.

“Cállate, no me importa que no me respetes, nada más obedece y lárgate”, responde.