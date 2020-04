BEISBOL

Vin Scully sorprende a fanáticos de los Dodgers con mensaje de ánimo

El legendario ex cronista del club californiano había sido hospitalizado la semana pasada tras sufrir una caída en su casa

28/04/2020 | 11:39 AM

LOS ÁNGELES._ El cronista de los Dodgers y miembro del Salón de la Fama, Vin Scully, quien fue hospitalizado la semana pasada tras sufrir una caída en su casa, ofreció un inesperado y reconfortante mensaje a los fanáticos durante la Fiesta de Zoom de los Dodgers la noche del lunes.

“Hola y muy buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren”, dijo Scully. “Sé dónde me encuentro ahora – tras cinco días en el hospital, y me siento agradecido de estar de nuevo en casa.

“También me gustaría agradecerles a todos ustedes por sus oraciones y buenos deseos tras mi accidente sufrido al deslizarme de cabeza. Por si les interesaba saber, me pusieron out.

"De todas maneras, [quiero agradecerles] a los socorristas por la ayuda que me brindaron, y ahora quiero tomarme el tiempo de saludar a otros – a todos los servicios de emergencia que están dando todo su esfuerzo en estos tiempos difíciles, y referirse a estos tiempos como difíciles es realmente molesto.

“Entonces, habiendo dicho eso, gracias de nuevo. Me estoy sintiendo mejor. Gracias por sus buenos deseos, y recuerden, más temprano que tarde, todos lo vamos a escuchar: Será 'Hora para Béisbol de los Dodgers'”.

Scully, de 92 años, se retiró después de la temporada del 2016, tras haber sido cronista en Brooklyn y Los Angeles por una marca de 67 temporadas.