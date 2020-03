Visita de AMLO a Sinaloa polariza opiniones en el Congreso del Estado

La confirmación de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa en plena contingencia sanitaria no es bien vista por todas las personas en el Congreso

América Armenta

CULIACÁN._ El municipio de Badiraguato será la sede de la próxima visita a Sinaloa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el encuentro, que todavía sigue en pie, fue considerado como imprudente por la Diputada Roxana Rubio Valdez, del PAN, mientras que las diputadas Graciela Domínguez Nava, de Morena, y Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, no encontraron mayor problema en el hecho de que se presente en la entidad en la contingencia.

De acuerdo con Domínguez Nava, AMLO está realizando sus propias medidas para poder seguir con la actividad, tomando sus precauciones, lo que lo ha llevado incluso a modificar su agenda como va avanzando la situación, pero pidió no anticipar nada

“Cada área de Gobierno tiene una dinámica distinta, también el presidente ha dicho que tomar decisiones precipitadas podría poner anticipadamente en crisis la economía de nuestro país y eso podría traer también consecuencias igual o peores que la contingencia sanitaria, explicó la Presidenta de la Jucopo.

Gloria Himelda Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, se limitó a resaltar algunas campañas de Gobierno Federal por la contingencia sanitaria, como la de mantener distancia y ponerlas en práctica en todos los espacios, pero no criticó la visita de AMLO a la entidad cuando se le cuestionó.

“Yo considero que cuando el presidente previó la gira por Sinaloa, no estábamos en el momento que el día de hoy ha oficializado el Gobierno Federal, a partir de haber oficializado que pasamos a la Fase 2, las circunstancias cambian para todos, tanto para las autoridades como para la propia sociedad en su conjunto”, destacó la legisladora.

Imprudente

La diputada panista Roxana Rubio Valdez consideró la visita de presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa como imprudente y pide que de poder cancelarse, así se haga, por los riesgos que representa para la ciudadanía.

“Es una imprudencia no sé a qué viene, se contradice cuando un día dice que salgamos y otro día dice en las conferencias que no salgamos ya no entendemos definitivamente”, expresó.

Rubio Valdez y pide la ciudadanía que haga caso de las autoridades de salud y no a la información que ha dicho el presidente, ya que además de contradicciones tiene información que no es correcta y que las mismas autoridades de salud han desmentido, como permitir que las personas sigan saliendo y concentrándose en ciertos lugares.

“Por favor póngase a leer más del tema de salud”, reiteró.

También le pareció acertado que cada entidad esté tomando medidas específicas, como las que decidieron, entre ellas Sinaloa, que se cierren bares, casino y demás espacios que aglomeren personas, pues Rubio Valdez reprueba que no haya una campaña unificada desde Gobierno Federal.