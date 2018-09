GIRA

Visita Gobernador del Estado zona afectada de Angostura

Se hizo acompañar del Secretario federal de Salud, José Ramón Narro Robles, quienes visitaron una escuela afectada por las inundaciones y el poblado El Ranchito

Sergio Lozano

ANGOSTURA._ El Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, en compañía del Secretario federal de Salud, José Ramón Narro Robles, recorrieron parte de la zona afectada por las inundaciones del pasado jueves en el municipio de Angostura, donde se comprometieron a entregarle a los damnificados enseres domésticos, pero sobre todo a rehabilitar drenes y desazolvar el Río Évora.

Además en la Escuela Secundaria Federal, Adolfo López Mateos, se comprometieron a rehabilitar las instalaciones que sufrieron daños por las inundaciones, en la que el empresario, José Luis Angulo, propietario de la empresa Granisa, se comprometió en donar pintura, impermeabilizante, y reparar butacas, entre otras cosas que necesite la escuela para que inicie labores lo más pronto posible.

En el Río Évora, se le solicitó al Gobernador que se ampliara el puente de la alameda, para evitar estar trozando la carretera cada vez que se presentan ciclones o lluvias fuertes, como el caso de la tormenta 19-E.

Además Jorge Camacho Montoya, ex Síndico de Alhuey, solicitó al Gobernador el desazolve del Río Évora, para evitar que el agua llegue a las casas de Alhuey, la Cabecera Municipal y otras comunidades.

En la comunidad de El Ranchito los vecinos afectados solicitaron enseres domésticos ya que en la mayoría de las casas se metió el agua a casi un metro de altura.

Además solicitaron al Gobernador que hicieran un puente en el dren los Tesitos a la altura de esta comunidad para evitar que el agua se desborde hacia las casas en tiempo de lluvias.

Ante esto el Gobernador del Estado se comprometió y giró órdenes al Secretario de Obras Públicas del Estado, realizar los levantamientos topográficos y estudios correspondientes para evitar más afectaciones en un futuro y si se requiere darle cauce al dren de El Ranchito hacia el río lo harán.

Ante esto el Gobernador del Estado explicó que lo que se requiere es seguir trabajando en el desazolve de drenes y ríos, establecimiento de escuelas y en arreglar caminos de terracería y carreteras.

"Tenemos que fortalecer la comunicación, además de los temas de abasto de agua, drenaje y es donde se están enfocando los recursos", detalló.

Ordaz Coppel indicó que en este momento todo el órgano gubernamental está metido en atender a la ciudadanía afectada y escuchar cuales son sus necesidades.

"Estamos recorriendo los lugares afectados, para escuchar a la gente, ver con los propios ojos, meterte a los domicilios para ver sus necesidades, ya que lo que se perdió en su mayoría son enseres domésticos", manifestó.

El mandatario estatal explicó que se tiene que revisar la obra de infraestructura hidráulica que se ha dejado en el olvido por muchos años.

"Necesitamos desviar drenes, ampliar desagües pluviales, no solamente desazolvarlos, se necesita buscar recursos etiquetados para obras que realmente soluciones de fondo el problema y no a poner parches”, replicó, “porque si no se arreglan de fondo los problemas en las próximas lluvias se volverá a inundar”.

Se pospone el Festival Cultural Puro Sinaloa

Ante las afectaciones de la Tormenta 19-E, en gran parte del Estado, el Gobernador de Sinaloa, anunció que se pospone indefinidamente el Festival Cultural Puro Sinaloa.

Esto dijo debido que en varios municipios están abocados en atender a los damnificados y solventar algunas necesidades que estos requieren y no se puede tener un festival cultural, con esta contingencia.

"Por lo pronto se pospone indefinidamente, yo creo que ahorita estamos enfocando todos los esfuerzos y recursos a la reconstrucción, se requiere de mucho trabajo, en muchos aspectos", dijo.

Se necesita arreglar caminos, escuelas, obra hidráulica que quedaron destrozados y se tiene que restablecer la comunicación en los temas de abasto de agua y drenaje, y dar apoyo a los afectados.