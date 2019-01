Vive Isaac ArÃ©valo un semestre de gran aprendizaje en Utah

MAZATLÁN._ Un semestre de emoción y gran aprendizaje es el que le tocó experimentar al joven tenista mazatleco, Isaac Arturo Arévalo, durante su primer año en la Universidad Estatal de Utah, de Estados Unidos.

Emigrar a otro país, vivir lejos de su familia y por su cuenta, así como la barrera del idioma, fueron algunos de los obstáculos que Arévalo tuvo que superar en su camino por ser un tenista profesional durante sus primeros seis meses en el país vecino.

A pesar de las dificultades que se le presentaron, Isaac Arturo expresó sentirse emocionado de todo lo que llegó a aprender y cómo poco a poco, su carrera dentro del tenis va tomando forma.

“Esto fue algo totalmente nuevo para mí, principalmente por el idioma, que antes de irme no lo dominaba al cien por ciento, que creo fue lo más difícil para mí”, añadió.

“Estoy muy contento, siento que tomé una muy buena decisión, ya que ésta me ha ayudado muchísimo tanto en el aspecto tenístico, como en el aspecto personal y académico”, dijo Arévalo.

Dentro de su preparación como tenista profesional, Arévalo expresó que pese a que el entrenamiento es menor al que tenía cuando se encontraba en el Centro BIC de Mérida, ha sido mayor su crecimiento deportivo.

“Estoy entrenando la mitad de lo que hacía en Mérida, pero la manera de entrenar es totalmente diferente porque se enfoca en uno mismo, no tanto en los demás, y además se enseña de una manera distinta, dándote una mentalidad diferente”, dijo.

“Esta forma de entrenar me ha ayudado mucho, siento que estoy jugando mejor tenísticamente y siento que voy a seguir mejorando”.

Nivel exigente

Siendo uno de los novatos del cuadro de la universidad, Isaac solamente ha participado en torneos individuales que no forman parte de la temporada, pero le sacó el mayor provecho para tener experiencia en este año.

“Me ha tocado participar en torneos en Texas, Las Vegas y California, donde fueron partidos muy duros, algo nuevo para mí, me sentía nervioso, pero creo que me está ayudando mucho”.

Y es que el nivel de competencia a nivel universitario en los Estados Unidos es comparable con el nivel que Arévalo llegó a jugar en los torneos ITF Junior, por lo que las exigencias prácticamente son las mismas.

“El nivel es más parejo, ya que aquí todos los jugadores juegan muy bien, me ha tocado jugar con puros tenistas que están más arriba que yo en el ranking, donde he ganado y perdido, pero de cada juego gano experiencia”, externó.

Comienza su travesía

Será durante el segundo semestre de este año que Isaac Arévalo tendrá participación de lleno con el equipo principal de la universidad, donde espera participar entre 25 y 30 partidos.

“Creo que va a ser un semestre bastante duro, bastante cansado y difícil, pero es algo nuevo para mí pues estaré jugando prácticamente los juegos que jugué en toda mi carrera como Jr.”.

Para Arévalo, el 2018 fue un año dividido en dos etapas, la primera donde se desarrolló en competencias ITF Jr. y la otra, el llegar a la universidad y todos los cambios que esto representó.

“He aprendido de ambas etapas, creo que ha sido de mis mejores años y no tanto por los resultados, sino porque siento que como tenista he crecido mucho más, gracias a las experiencias que me ha tocado vivir”.