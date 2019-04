SERIE

Vive Omar Germenos un personaje de contrastes en Por amar sin ley

El actor celebra casi 30 años de carrera y forma parte de la segunda temporada de la serie Por amar sin ley, de Televisa

Leopoldo Medina

Por amar sin ley es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa en 2018, y que hoy volvió como una serie con una segunda temporada y un elenco integrando por actores de gran nivel, como el actor Omar Germenos, quien comparte para Noroeste, sobre su participación en esta serie.

Vía telefónica, el actor expresó estar complacido por la invitación de formar parte de esa segunda temporada de Por amar sin ley, en la que interpreta a Andrés Camacho, un personaje con una ambivalencia muy fuerte, liberando a lo largo de la trama un lado oscuro, dando un giro brusco en la historia.

“Interpreto a un personaje con una doble vida, la cual la ha basado en el amor, pero de una manera muy desvirtuada, y la verdad me gusta divertirme haciendo algo que yo viví en realidad, y creo que es un personaje con muchos contrastes”, señaló el actor.

Compartió que su ingreso a esta serie lo motivo principalmente por el nuevo formato que se le está dando al proyecto por parte de Televisa, al cual consideró interesante, así como trabajar al lado de José Alberto Castro, quien es su amigo desde hace varios años, pero con quien no le había tocado algún proyecto juntos.

El actor comentó que su participación en esta segunda temporada, dependerá de los casos que se presenten dentro de la misma, por lo que no sabe exactamente hasta cuando terminará su trabajo.

Importante trayectoria

Dentro de la actuación, Omar Germenos celebra casi 30 años. sus inicios se dieron como modelo en campañas y videos musicales. Posteriormente se integró a la pantalla chica con el programa El Gran Blablazo de Univision. Sus estudios escénicos los hizo con maestros como Eugenio Cobo, Raúl Quintanilla y Horacio Almada, además los complementó con clases de improvisación especial con el maestro Alejandro Calva y cine con Luis Felipe Tovar.

"Yo empecé en la actuación ya muy grande, yo era sastre, tenía 26 ó 27 años cuando empecé como actor, ahora tengo 50, y hoy retomé otra vez esa profesión como sastre, alternando con mi carrera en la actuación tanto en teatro, cine, y televisión", comentó el actor.

Germenos, quien ha participado en melodramas como Marisol (1996), La duda (2002) y Montecristo (2006), destacó que la bendición que le ha brindado esta carrera, es que en el momento en que se encuentre, siempre será el mejor para él, en el que actuar es como vivir, madurando, envejeciendo y sorteando situaciones que la vida le pone.

De su paso por el teatro, cine y televisión, destacó que todas estas facetas las ha disfrutado por igual, pero considera que el teatro es la "madre" de todas, manejando el mismo lenguaje, pero a través de distintas técnicas.

"Lo que más me gusta, y no quiero dejar de hacer es teatro, todo me gusta hacer por igual, pero no quiero dejar de hacer buen teatro, en el no solo actúo, sino también dirijo o escribo, y me gusta hacerlo porque soy muy curioso, tratando de aprender".

En Netflix

Además de su paso en Por amar sin ley, Omar Germenos está participando en una serie para Netflix, la cual aún no ha sido lanzada, además, estará en otro proyecto con Televisa, mismo que será presentado a finales de este año, también tiene programado estar estar en un programa de conducción.

"Yo no puedo estar quieto, y como actor si sólo te dedicas a la televisión puedes trabajar seis meses como loco, y no trabajar otros ocho, pero hay actores que cuando no están haciendo una cosa, hacen otra, ya sea teatro, cine y televisión al mismo tiempo, finalmente cada uno sabe a lo que se dedica, pero yo lo disfruto".

Con casi 30 años de carrera, la mayor satisfacción para Omar Germenos es trabajar en lo que le apasiona, le divierte, ofrecer al público lo mejor de su trabajo actoral en cada proyecto en el que participa.

Omar Germenos ha participado en los siguientes proyectos televisivos

-Por amar sin ley (2019)

-Al otro lado del muro (2018)

-La fan (2017)

-Eva la Trailera (2016)

-Tierra de reyes (2014-2015)

-En otra piel (2014)

-¿Dónde está Elisa? (2010)

-Vuélveme a querer (2009)

-Se busca un hombre (2007)

-Montecristo (2006)

-Villa María (2004)

-Belinda (2004)

-La duda (2002)

-Señora (1998)

-Rivales por accidente (1997)

-Marisol (1996)