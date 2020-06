Tecnológico de Monterrey

Viven la experiencia virtual Tec Forever

Hillary Clinton, Elena Poniatowska, Eugenio Derbez y autoridades de la institución, felicitan a la generación 2020 de Profesional y Posgrado

Istar Meza

El Tecnológico de Monterrey celebró la graduación virtual para 5 mil 500 alumnos de la generación 2020 de Profesional y Posgrado, a través de una transmisión en vivo denominada experiencia virtual Tec Forever.

El evento comenzó con un espacio al que se le llamó Alfombra Roja Virtual, en la que se interactuó con algunos alumnos para conocer el sentir de esta experiencia, además se presentaron videos de personalidades que enviaron felicitaciones virtuales a los graduados.

Los egresados recibieron el formato digital sus títulos.

El actor, comediante, director de cine y televisión Eugenio Derbez bromeó con los alumnos y refirió que, aunque no tengan la oportunidad de abrazar a sus compañeros disfrutaran la ceremonia virtual.

El comediante Eugenio Derbez se encargó hacer reír a los graduados y a sus familias.

"Muchachos, felicidades a la generación que se graduó después de la generación 2019, ustedes son una generación diferente, pero está padre ser diferente; sí, quizá en esta graduación no van a tener una megafiesta con muchísimos invitados; quizá no van a bailar hasta la madrugada; o quizá no van a poder abrazar a todos sus compañeros, sacarse fotos, contar chistes, reírse; pero por otro lado, o sea, por otro lado... eh... por otro lado, México es uno de los destinos turísticos más buscados en el mundo; bueno, muchas felicidades muchachos”, señaló el comediante.

La ceremonia de graduación comenzó con el mensaje del presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alva, quien destacó sus aprendizajes adquiridos en los ocho años dirigiendo al Tec y aprovechó el momento para ofrecerlos a los graduados.

Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey.

Les sugirió que valoren su libertad para elegir, que utilicen el poder de una visión, que mantengan la perseverancia para alcanzar esa visión, que valoren la diversidad y se rodeen del mejor talento; y finalmente, que aprovechen su tiempo, ya que es lo más valioso de la vida.

Como parte de la ceremonia, la institución preparó un mensaje de cierre académico por parte de la política, diplomática, abogada, escritora y conferencista estadounidense Hillary Clinton, quien felicitó a los graduados y a sus familiares.

La política Hillary Clinton recomendó a los alumnos a que dejen huella por el mundo.

Les dijo que no es tiempo de hablar, sino de actuar, además de felicitarlos, destacó a los graduados que le gustaría ver que dejen huella en el mundo, por lo que les pidió que se pongan en marcha para ello.

David Alejandro Garza Salazar, Rector del Tec de Monterrey, entregó en formato digital los títulos académicos, grados de especialidad, maestría y doctorado.

David Alejandro Garza Salazar, Rector del Tec de Monterrey.

El evento concluyó con felicitaciones de distintas personalidades, entre las que destacan Elena Poniatowska, que felicitó al Tec y a la generación que dijo que ahora va a salir a conquistar al mundo gracias a su carácter y a sus conocimientos.

Elena Poniatowska felicitó a los miembros de la generación 2020.

El Rector emérito del Tec Monterrey, David Noel Ramírez, les pidió a los graduados que sean resilientes, que resistan y sigan luchando como lo han hecho hasta ahora; ya que dijo, el éxito fraguado en la adversidad es más valioso, es más noble y sabe mejor.

Rector emérito del Tec Monterrey, David Noel Ramírez.

“No sean frágiles como la porcelana, sean resistentes como el acero”, dijo.