Vivienda, ayuda psicológica y guardería, piden desplazados al Ayuntamiento de Mazatlán

Integrantes del comité de personas desplazadas en el sur de Sinaloa dijeron a funcionarios municipales que la vivienda es su necesidad más apremiante

Sibely Cañedo

20/01/2019 | 11:48 AM

MAZATLÁN._ Tras la asignación de 30 millones de pesos en el presupuesto estatal de 2019, el comité de personas desplazadas en el sur de Sinaloa, urge a concretar la adquisición de terrenos y construcción de vivienda para quienes no pueden regresar a sus pueblos.

Se refirieron a la vivienda como la necesidad más apremiante de los desplazados. Esto, durante la reunión que sostuvieron este domingo con el director de Bienestar Social del Ayuntamiento, Tonatiuh Guerra Martínez, así como con el regidor Adalberto Valle y otros funcionarios municipales. Pero además hablaron de la necesidad de apoyos especiales para personas mayores y con discapacidades, que han agravado su situación tras salir de sus comunidades por la violencia en la sierra.

“Necesitamos soluciones urgentes, vivimos en invasiones, casas prestadas y no podemos trabajar por no tener a quién dejar a los niños”, expuso una de las mujeres desplazadas de Pánuco, Concordia, quien agregó que sus oportunidades de empleo en la ciudad son mínimas y de bajos salarios, y no alcanzan para cubrir sus necesidades.

Otro problema grave son los traumas psicológicos que se presentan en al menos 50 de las 418 familias censadas por el Movimiento Amplio Social Sinaloense, indicó el activista Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, por lo que pidieron atención psicológica integral para los desplazados.

El director de Bienestar Social les dijo que están a su disposición todos los programas sociales del municipio, para jóvenes, adultos mayores y el área psicológica del sistema DIF.

“Estamos aquí, estamos haciendo presencia con ustedes porque aunque la mayoría de ustedes son de Concordia, ya viven aquí y tenemos que salir adelante juntos”, externó el funcionario ante cerca de 200 personas reunidas en las oficinas del MASS.

Ante esto, en representación de los desplazados, Gutiérrez Sánchez externó que es la primera reunión de trabajo que sostiene este movimiento con el equipo del alcalde Luis Guillermo Benitez Torres, a quien le pidió involucrarse más en esta problemática, ya que gran parte de los desplazados no ven el retorno como una solución debido a la situación de inseguridad, y más bien buscan hacer una nueva vida en la ciudad de Mazatlán.

En cuanto a los 30 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado, dijo que esta misma semana se reunirán con parte del gabinete estatal para aterrizar un plan para que este dinero empiece a ser utilizado para la creación de vivienda para desplazados, sea la conformación de un nuevo asentamiento o el aprovechamiento de lotes existentes.