Voltear a ver el sur de Sinaloa, plantea el Diputado Édgar González ante los problemas del campo

Apoyo alimenticio y empleo temporal para el sur de Sinaloa demanda el Diputado Édgar González Zataráin para las familias de Rosario, Escuinapa y Mazatlán que sufren las consecuencias de un mal año en el campo

CULIACÁN._ Un programa alimenticio emergente, además de empleo temporal, demandó para la zona sur de Sinaloa el Diputado Edgar González Zataráin al Gobernador del Estado, ante la crisis económica que vive el Rosario y Escuinapa, exponiendo la nula producción de chiles en esa región como uno de los principales causantes del problema.

“El campo agrícola del sur de Sinaloa en su mayoría está basado en la producción de chile, tomate, tomatillo y de mango, ha sufrido una vez más y por tercer año consecutivo los estragos, no solamente de la naturaleza, sino ahora la situación que se vive por la falta de precios y de comercialización de los picosos por motivos de la pandemia y de la parálisis económica que hay en todo el país”, dijo a las y los integrantes de la LXIII Legislatura.

han sufrido estragos en su producción y actualmente en estas fechas, se rastrearon los sembradíos de chile ante la falta de precios y afectados de igual manera por la crisis global que ha generado la pandemia del Covid-19.

“Este año, este ciclo prácticamente tuvieron que destruir la siembra, rastrear y no emplear a miles de familias rosarenses, del municipio de Escuinapa y parte de Mazatlán, esto significa que no solamente esos inversionistas que perdieron están en crisis, sino esas miles de familia que no tienen a veces para comer y con qué sacar adelante a sus hijos”, abundó.

El legislador local precisó que de la siembra, producción y comercialización de estos productos del campo, viven miles de familias de los dos municipios sureños, además de una parte de Mazatlán, por lo que demandó del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, y de la Secretaría de Agricultura, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, un apoyo especial, echando mano de los programas de empleo y alimentos existentes.

“El llamado es para que la Secretaría de Agricultura, el Poder Ejecutivo y el propio Gobierno del Estado intervenga por lo menos buscando soluciones inmediatas para el tema de un programa alimenticio o buscar esquemas de empleo temporal para esas familias que han quedado desde hace muchos meses sin un ingreso”, reiteró.

González Zataráin recordó que el sur de Sinaloa es una región eminentemente agrícola y su economía gira alrededor de esta actividad primaria, razón por la cual miles de familia en estos momentos se encuentran pasando por una situación por demás precaria, que requiere de la asistencia gubernamental, tal y como en su caso se hizo con los afectados del huracán Willa, a quienes se les apoyo con la construcción y reconstrucción de sus viviendas, en un programa especial coordinados entre el Congreso del Estado y Gobierno estatal.