Voy por medallas de oro a Lima: Jorge Benjamín González

El paratleta culiacanense estará en sus terceros Parapanamericanos

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El paraatleta culiacanense, Jorge Benjamín González Sauceda, competirá en sus terceros Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú, por lo que se siente emocionado y con la ilusión de subir a lo más alto del podio y afirma que su mentalidad está fortalecida por la experiencia adquirida también en los Juegos de Londres 2012, donde obtuvo la medalla de bronce, y de Río de Janeiro, calificando a la final , pero que no pudo continuar debido a una lesión.

De regreso en su tierra natal después de estar presente en la ceremonia de abanderamiento que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, el destacado deportista revela que ha llevado a cabo una buena preparación física y mental y ha logrado sus mejores marcas en las pruebas que competirá en Lima 2019, los 400 metros planos con 50:96 y el salto de longitud con 6.76 metros.

“Las dos marcas me tienen en el primer lugar del ranking en América, y en el top ten mundial, voy decidido a todo, ahora me siento con más experiencia y sólo tengo que cuidarme, que no tenga una lesión que me perjudique, lograr medallas de oro es la meta y además empujar fuerte para lograr la calificación para Tokio 2020, en ese evento tengo una cuenta pendiente porque me lesioné en Río de Janeiro cuando avancé a la final que no pude disputar”.

Los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 están programados del 23 de agosto al 1 de septiembre.

“Quiero escuchar el himno nacional en los 400 metros planos y en el salto largo, en esta prueba estaré compitiendo por primera vez, pero me favorece una buena marca, y repito, voy con todo a buscar el oro”, asentó el medallista de los Parapanamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

A pregunta expresa de que es él quien tiene más experiencia de los cinco deportistas sinaloenses que estarán en Lima, Rosa María Guerrero (lanzamiento de disco sobre silla de ruedas), Juan Diego García (parataekwondo), Martín Arredondo (basquetbol sobre silla de ruedas) y Jesús Manuel Martínez (Paratletismo) y que les ha compartido de esa experiencia, comentó: “ He tenido la oportunidad de platicar con ellos y nos queda claro que estos juegos hay que disfrutarlos, estar bien concentrados y comprometidos, tengo mucha confianza que todos volveremos con medallas porque son de gran calidad”.

Puntualizó que su participación está dedicada principalmente a su familia.

“Y a todos quienes nos han apoyado y creen en nosotros”.

Las nueve medallas de sinaloenses convencionales en Lima

En este tema, Jorge Benjamín González , expuso:

“Este excelente resultado de los sinaloenses en los Juegos Panamericanos nos motiva y llena de orgullo, los vemos como un gran ejemplo, nosotros vamos por lo mismo, a trascender, a traer medallas para Sinaloa, vamos con la mentalidad de superar todas las expectativas, pensando en grande”.

Sobre la ceremonia de abanderamiento

Indicó que la ceremonia de abanderamiento la sintió muy especial esta vez porque el Presidente López Obrador los exhortó a competir sin complejos.

“Nos dijo que no debemos tener obstáculos y que somos triunfadores en la vida y el deporte, nos dio un mensaje de igualdad, incluso en los premios y estímulos; asimismo, Ana Guevara nos compartió su experiencia y emociones, ahora como directora de la Conade, en los Juegos Panamericanos donde México tuvo una histórica participación”.