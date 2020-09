Washington Football Team libera sorpresivamente a Adrian Peterson

El estelar running back ya estaba enfocado para cerrar la última parte de la pretemporada

Noroeste / Redacción

WASHINGTON._ En las últimas temporadas había sido un buen aporte para la ofensiva de los antes llamados Redskins, pero este viernes, Washington Football Team anunció que el estelar running back, Adrian Peterson, quedó en libertad.

No quedar dentro del róster final de 55 jugadores del coach Ron Rivera sorprendió sobremanera al veterano corredor, pues se había preparado bastante para ser considerado y tener otra gran temporada.

En entrevista, el propio Peterson dio a conocer que no esperaba una noticia así y por el contrario, ya estaba enfocado para cerrar la última parte de la pretemporada y jugar en la Semana 1.

"Me tomó por sorpresa. Estaba teniendo un campamento fuerte. Estaba apareciendo en la película, tomando las repeticiones como corredor número 1 hasta esta semana. El entrenador de corredores me notificó ayer que quieren darles algunas repeticiones a jóvenes, pero no sabía que me iban a cortar".

El agente de Peterson tendrá que trabajar a marchas forzadas para encontrarle un equipo a Peterson, quien tiene como objetivo claro empatar o superar la marca de todos los tiempos de yardas por tierra, que posee Emmitt Smith.

(Con información de NFL en español)