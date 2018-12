Wayne Rooney manda mensaje de apoyo a Rocky Fielding

El histórico jugador inglés, Wayne Rooney, le envió un mensaje de apoyo a su compatriota Rocky Fielding, de cara a la pelea que el británico sostendrá contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York, por el título mundial Super Mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Rocky, sólo quiero desearte buena suerte en tu pelea contra el Canelo en el Madison Square Garden”, dijo Rooney en el video que compartió en su cuenta de Twitter y que también fue compartido por el diario deportivo Marca.

A massive good luck to @Rocky87Fielding who fights Canelo at @TheGarden this weekend 👍🏼🥊 @SkySports @EddieHearn @DAZN_USA pic.twitter.com/228ggTV2yz