Willem Dafoe cautiva como Van Gogh

El filme At Eternity’s Gate, que compite por el León de Oro, recrea las últimas semanas de vida del artista que murió cuando tenía 37 años

Noroeste / Redacción

Willem Dafoe es un actor de prestigio que, sin embargo, ha recibido pocos premios. Pero su interpretación de Vicent van Gogh en un filme de Julian Schnabel presentado en Venecia le sitúa entre los favoritos para llevarse la Copa Volpi de esta edición.

Una precisa interpretación que hasta hace olvidar que el actor tiene 63 años y At Eternity’s Gate, un filme que compite por el León de Oro y recrea las últimas semanas de vida del artista, que murió cuando tenía 37 años.

“Todo el mundo cree que lo sabe todo sobre Van Gogh y que es innecesario hacer otra película sobre él”, resaltó el lunes Schnabel, que contó cómo tras una visita al Museo de Orsay (París), Jean-Claude Carrière y él tuvieron la idea de hacer un filme que hiciera sentir al espectador “como cuando sales de ver una exposición”.

"Al salir tienes una acumulación de imágenes en la cabeza y es la idea que queríamos crear en la película”.

Schnabel apareció en Venecia con una camisa rota y manchada de pintura e informales bermudas.

A Eternity’s Gate sigue a Van Gogh cuando se traslada de París a Arles en busca de la luz, se instala en la famosa habitación amarilla y acaba cortándose la oreja para regalársela a su amigo Paul Gauguin (Oscar Isaac en el filme).

Es en ese periodo cuando el pintor holandés empieza a ser consciente de que tiene problemas mentales, algo que en la película está tratado con imágenes en blanco y negro y con escenas medio desenfocadas.

Una historia sacada principalmente de las cartas que Van Gogh escribió, sobre todo a su hermano Theo, pero también a otros artistas, como Gauguin.

Dafoe considera que Van Gogh fue absolutamente inspirador y lúcido sobre lo que hablaba, lo que le ayudó mucho en su trabajo.

Finalmente, fue más difícil, reconoció el actor, cuando tenía que mostrar las dificultades de compartir con los demás las visiones que tenía, pero sobre todo pintar.

“Conozco a Julian desde hace casi 30 años, he trabajado con él, he estado con él cuando trabaja en el estudio, y me gusta cómo hace las cosas. Y sabía que iba a tener qué pintar en la película”, explicó Dafoe.

El realizador le enseñó nociones de pintura y cómo mover la mano, los gestos necesarios que fueron la clave para entender además la profunda relación que Van Gogh tenía con la naturaleza.

PARA SABER

Con su barba rojiza, sombrero de paja y una expresión triste y lastimada, Willem Dafoe se parece misteriosamente a un autorretrato de Vincent Van Gogh, a quien interpreta en una biopic que el lunes tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.