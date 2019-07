Y ahora, también Luis Videgaray, ‘el cerebro’ de EPN, se va del país: dirigirá programa en el MIT, de EU

Luis Videgaray Caso fue, entre otras cosas, coordinador de la campaña presidencia de Enrique Peña Nieto y, luego, su Secretario de Hacienda y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero, aunque ha buscado tener un perfil bajo, investigaciones oficiales en curso y escándalos públicos de la pasada administración apuntan a que el ex funcionario federal estuvo implicado en presuntos desvíos de recursos a favor de su partido, el PRI

Ciudad de México (SinEmbargo).– Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, formará parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), de acuerdo con fuentes al tanto de los planes citadas por Bloomberg.

El ex funcionario anunció en octubre de 2018, dos meses antes de terminar la administración de Enrique Peña Nieto, que se retiraría de la vida política del país. Este jueves Bloomberg informó que el ex funcionario liderará un programa sobre la geopolítica de la inteligencia artificial para el año académico que comienza el 4 de septiembre.

De acuerdo con la nota firmada por Eric Martin, dos de sus principales responsabilidades serán organizar una conferencia para el próximo año y entregar un informe de análisis final. Contactado por teléfono por Bloomberg, Videgaray, de 50 años, confirmó que se unirá al MIT. La oficina de prensa del instituto declinó hacer comentarios.

Videgaray, quien es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con un doctorado en dicha disciplina, el cual realizó en el propio MIT, con sede en Cambridge, Massachusetts, una comunidad que es vecina de Boston.

Actualmente, Videgaray Caso busca tener un perfil bajo; pero las investigaciones oficiales en curso y los escándalos públicos de la pasada administración apuntan a que el ex funcionario estuvo implicado en desvíos de recursos a favor del PRI, además de figurar en casos como los de la “Estafa Maestra”, Grupo Higa, Odebrecht, OHL y el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

El caso más reciente que lo liga a casos de corrupción es el de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), prófugo de la justicia y acusado de lavado de dinero.

El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, ha solicitado sin éxito que también se llame a declarar a Luis Videgaray y al ex Presidente Enrique Peña Nieto por la contra a un sobrecosto de la planta de fertilizantes Fertinal.

Apenas el 8 de julio la una juez federal negó el recurso solicitado por Javier Coello al considerar que no podrían entrar al análisis de las pruebas ofrecidas por Lozoya porque no fueron analizadas previamente por un juez de control federal, es decir, el del Reclusorio Norte, el cual libró la orden de aprehensión en su contra el pasado 25 de mayo, por presunto lavado de dinero.

En una entrevista con la revista Contralínea, el abogado de Emilio Lozoya dijo que su cliente fue traicionado por Peña, Videgaray y el resto del gabinete.

También afirmó tener todas las pruebas para demostrar que el ex director general de Pemex no es responsable de las compras de Agro Nitrogenados y Fertinal. Insistió en que es indispensable llamar a quienes orquestaron esas adquisiciones, entre los que cita al ex Presidente y a los ex secretarios de Hacienda y Energía.

Luis Videgaray no es el único ex funcionario que se va de México en un momento en el que la actual Fiscalía General de la República (FGR) investiga casos de corrupción ligados a la anterior administración. El ex Presidente Enrique Peña Nieto habría volado a España acompañado por Juan Collado Mocelo, preso por lavado y delincuencia organizada, quien lo alojó en una propiedad que tiene allá después del escándalo del video en donde sale bailando, dijo a SinEmbargo una fuente oficial que no puede revelar su nombre.