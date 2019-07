¡Ya nació la hija de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja!

Presentan los youtubers a la pequeña Kima a través de las redes sociales

Noroeste / Redacción

Uno de los momentos que han estado esperando los fieles admiradores de los Jukilop, era el nacimiento de Kima; los famosos youtubers Kimberly Loaiza y el mazatleco Juan de Dios Pantoja, compartieron algunos emotivos momentos de la llegada de su bebé.

Primero fue Pantoja quien compartió unas horas antes, que su novia estaba en el hospital, por lo que sus fieles admiradores de la famosa estuvieron al tanto de las redes sociales.

La joven youtuber reveló que el nacimiento de su bebé fue por cesárea y que se empezó a sentir mal, pero afortunadamente ya está mejor y por esa misma razón decidió compartir algunos emotivos momentos de su pequeña hija, quien está protegida en los brazos de su papá.

Ya nació mi princesa, no puedo creeeerrrr TODO el AMOR que le tengo a mi niña, jamás había sentido esto tan, grande es lo más hermoso que mis ojos han visto, GRACIAS A DIOS PORQUE TODO SALIÓ INCREÍBLE Y MI NIÑA ESTÁ MUY SANITA ❤️ gracias por todos sus buenos deseos los amo... — Kimberly Loaiza (@KimberlyLoaiza_) 12 de julio de 2019 Loaiza de igual forma decidió compartir una tierna y adorable fotografía para presumir a Kima, en la imagen se aprecia a la youtuber con una bata, mientras sostiene entre sus brazos a su bebita, aunque no mostró el rostro de la pequeña. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JD PANTOJA (@juandediospantoja) el 12 Jul, 2019 a las 9:20 PDT Hoy cumplimos 6 años 6 meses @KimberlyLoaiza_ que gran regalo para festejar este día 😍 aunque debo de aceptar. Tengo sueño 😭 jajaja — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) 13 de julio de 2019

La imagen se acompaña con la frase: “12 de julio el día que jamás olvidaré. No me salen las palabras para expresar los sentimientos que siento por ella. Solo quiero que sepan todos que Kima es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Mientras que Pantoja ha quedado perdidamente enamorado de su princesa, en su cuenta personal de Instagram compartió un adorable video, en el clip se muestra muy emocionado y feliz por convertirse en papá.