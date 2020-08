'Ya perdoné a Calderón; nos robó la Presidencia, él lo sabe', afirma AMLO

El Mandatario federal rechazó que haya una "persecución política" por parte de su Gobierno, sino que es Estados Unidos quien investiga a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "ya perdonó" al ex mandatario nacional Felipe Calderón Hinojosa, por supuestamente robarle la Presidencia de la República, en 2006.

Sin embargo, rechazó que haya una "persecución política" por parte de su Gobierno, sino que es Estados Unidos quien investiga a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal.

"Está enojado el ex presidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso, yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe. Pero no lo odio, pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando caso de García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública", indicó el mandatario nacional.

El político tabasqueño ironizó de que no puede ir a Estados Unidos y pedir al juez que lleva el caso del ex funcionario federal que detenga las investigaciones, "que exonere a García Luna, eso no lo puedo hacer, eso no me corresponde, es un asunto del Gobierno de Estados Unidos".

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Acapulco, Guerrero, el titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que Calderón Hinojosa "está exagerando" si cree que tiene influencias en Estados Unidos para pedir que se detenga el juicio contra su ex secretario de Seguridad Pública.