¡Ya puedes llevar a tus hijos! Reabre IMSS guarderías en Sinaloa

ALEJANDRO BALLESTEROS MEZA •

También a partir de esa fecha es responsabilidad del IMSS la muerte de cualquier niño que acuda a las guarderías del IMSS, porque podran tomar todas las precauciones, pero hay algo con que no cuentan, son bebes en su mayoría y no obedecen, de que se abrazan, se abrazan. además los padres son un foco de infección, si no al tiempo. No es cierto de que el semáforo este en naranja, lo pusieron a fuerza en naranja. Sinaloa sigue en super rojo, que casualidad, todo el país estaba en rojo y de repente esta en naranja, si julio fueron más de 20,000 muertos. Se echaron la cola al ombro y sacaron a todo el pueblo Y DIJERON QUE SE MUERA EL QUE SE TENGA QUE MORIRI.