Ya se puso fin a los privilegios de sindicatos: AMLO; los trabajadores pueden destituir a líderes, dice

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador denunció que las administraciones anteriores actuaban únicamente en beneficio de intereses creados, por lo que su Gobierno erradicó los privilegios de líderes sindicales

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración se puso fin a los privilegios de organizaciones sindicales, por lo que hizo un llamado a los trabajadores a tomar acciones para evitar que se perpetúen en el poder dirigentes que no los respetan.

“Tiene que haber democracia sindical, se tiene que aplicar la Ley. Los trabajadores van a elegir libremente a sus representantes. También es un llamado a los trabajadores para que hagan lo que les corresponda, que y no sigan tolerando dirigentes que no los representan”, aseveró.

Durante su conferencia de prensa matutina, el tabasqueño señaló que el Gobierno no tiene la facultad para destituir a líderes sindicales, sin embargo, aseguró que tampoco se protegerá a los mismos.

“Nosotros no podemos destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí y que se haga valer la democracia. La libertad no se implora, se conquista. Que nos ayuden a eso. No hay protección a los líderes sindicales, ya no es el tiempo de antes”, afirmó.

Finalmente, el tabasqueño denunció que las administraciones anteriores actuaban en favor de intereses particulares; “el Gobierno estaba tomado, secuestrado, al servicio de intereses creados”, dijo.

SNTE CON AMLO

El sábado pasado, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebraron el 75 aniversario de su fundación con una movilización en el Zócalo de la Ciudad de México, donde refrendaron su alianza con la el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Reforma Educativa.

Al encuentro acudieron agremiados de las 57 secciones repartidas en toda la República. Ahí, Alfonso Cepeda Salas, dirigente del SNTE reconoció la labor del Presidente López Obrador.

“Vamos a contribuir a que sea un país más justo, más igualitario, más democrático, con mayor progreso y bienestar para todos; hoy tenemos mejores condiciones para hacerlo, respaldando con toda nuestra fuerza la transformación que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseguró Cepeda.

Al grito de “¡El SNTE, presente, apoya al Presidente!”, los más de 80 mil asistentes refrendaron la alianza con el Gobierno de la Andrés Manuel López Obrador.