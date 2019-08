Ya suman 29 muertos por ataque a bar de Veracruz

Se trata de una mujer de 20 años que falleció en un hospital del puerto

Noroeste / Redacción

Se incrementó a 29 las víctimas mortales por la masacre ocurrida en el centro nocturno "Caballo Blanco", ubicado en Coatzacoalcos, después de que una joven mujer de 20 años murió la madrugada de este día en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Jorge Winckler Ortiz, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas están involucrados en el ataque en Coatzacoalcos.

En entrevista con Milenio Televisión, el funcionario estatal señaló que "se trata de establecer el intento de cobro de piso que derivó en una venganza para sumar este local o una pugna entre los grupos delincuenciales que operan en la zona".

Asimismo, el fiscal veracruzano señaló que no se tenía ningún reporte de amenazas o denuncias por parte de los trabajadores del bar. Además, según con las primeras investigaciones de las autoridades locales, el ataque al centro nocturno fue perpetrado por al menos cuatro personas.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la noche de este miércoles 28 de agosto, que hasta el momento no se cuenta con pruebas que permitan establecer "con precisión y en forma indudable", que Ricardo Romero Villegas, alias "La Loca", haya participado en el ataque al bar "Caballo Blanco", en Coatzacoalcos, Veracruz.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dijo que el ataque al bar de Coatzacoalcos es un acto de terrorismo. En entrevista telefónica con la cadena de noticias FOROtv, el funcionario estatal indicó que no hay una vinculación directa de Romero Villegas en estos hechos.

Alias "La Loca", supuesto integrante del CJNG, se deslindó la tarde de ayer de ser el autor material o intelectual del ataque al citado centro nocturno, mismo que hasta el momento ha dejado un saldo de 28 personas muertas, entre ellas dos marinos originarios de Filipinas.

"Buenos días, nada más para decirles que me encontraba yo durmiendo y me levantó y me entero de que me andan buscando por un atentado que hubo en Caballo Blanco anoche. Lo único que quiero que sepan es que no fui yo", aseguró Romero Villegas en un breve video que circuló a través de las diversas redes sociales.

"La Loca" acusó que ha sido detenido en dos ocasiones por la Policía Naval y, según él, los marinos le sembraron drogas y "huachicol", además de que fue torturado y amenazado por los elementos de las Fuerzas Armadas. Romero Villegas informó que ya no radica en Coatzacoalcos, ya que tuvo que huir de dicha ciudad, debido a que teme por su vida y la de su familia.

"Busquen quien sea en realidad [el culpable], no nada más agarren a cualquiera para decir las cosas. Ahí para que sepan por fa", finalizó alias "La Loca", de 29 años de edad, quien según lo afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue liberado por la Fiscalía estatal encabezada por Jorge Winckler Ortiz.

La Fiscalía General de la República atrajo la investigación de los hechos acontecidos en el bar "Caballo Blanco", en Coatzacoalcos. Personal de la SEIDO indaga la versión de que alias "La Loca", es el autor material o intelectual del ataque a dicho centro nocturno.

"Ya se movilizaron a esa plaza agentes del Ministerio Público Federal (MPF), así como peritos especializados y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), para realizar las diligencias correspondientes cuyos resultados se darán conocer a la brevedad posible", indicó la FGR en un comunicado.

El mandatario estatal veracruzano pidió investigar al personal de la FGR en Coatzacoalcos, además de a funcionarios de la Fiscalía de Veracruz, por la liberación de "La Loca", ello para deslindar las responsabilidades correspondientes, tras su supuesta liberación en dos ocasiones.

"Tú no puedes detener a alguien por un delito que no da para cárcel. Se entiende que se investigue, si actuaron bien los fiscales, el fiscal regional de la FGR, ahí en Veracruz y que se investigue por qué este presunto delincuente no estaba siendo investigado por los otros delitos de competencia del fuero común", indicó García Jiménez.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el gobernador de Veracruz reiteró que alias "La Loca" fue detenido por la Policía Naval por posesión y presunto tráfico de drogas, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Según el mandatario estatal, la FGR no logró imputar a "La Loca", por lo que informó a la Fiscalía General de Veracruz, encabezada por Jorge Winckler Ortiz, quienes tampoco encontraron responsabilidad alguna y liberaron a Romero Villegas.

En otra entrevista con Salvador García Soto, para El Heraldo Radio, el gobernador de Veracruz dijo tener la presunción de que el fiscal Winckler Ortiz está coludido con un grupo del crimen organizado, ya que señaló que el funcionario estatal no emite orden de prisión preventiva alguna contra los integrantes del CJNG.

El mandatario estatal señaló, además, que basa sus acusaciones debido a que existen más de 100 órdenes de aprehensión contra integrantes de grupos del crimen organizado, que se encuentran ocultas, algo que deduce es por incompetencia, negligencia o colusión de la Fiscalía veracruzana.