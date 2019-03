Ya van más de 40 días que familiares buscan a Mayra

La hermana mayor de Mayra, Marisol, reveló que el último indicio que tienen de su ubicación, gracias a un sistema de ubicación de su teléfono móvil, es que llegó junto con su acompañante a Ciénega de Casal, en el municipio de Salvador Alvarado

José Abraham Sanz

Pese a que las autoridades han estado muy pendientes del caso, la familia de Mayra Guadalupe todavía no ha recibido noticias sobre su paradero después de más de 40 días de su ausencia. No saben nada desde el pasado 15 de febrero.

La hermana mayor de Mayra, Marisol, reveló que el último indicio que tienen de su ubicación, gracias a un sistema de ubicación de su teléfono móvil, es que llegó junto con su acompañante a Ciénega de Casal, en el municipio de Salvador Alvarado, un lugar que según ella misma ha dicho, la propia autoridad se lo ha señalado como una "zona peligrosa por la delincuencia".

"En realidad nosotros no sabíamos a dónde ella iba, ella se subió con el compañero que iba y dijo voy a vender una moto, realmente desconocíamos el lugar donde ella iba a ocurrir, pensábamos que era aquí en Culiacán, sin embargo cuando empezamos a buscarla, la telefonía arrojó su última ubicación en La Ciénega de Casal", dijo Marisol.

Creo que está cerca de ahí, la antena creo que sí da muchos otros lugares, no específicamente en la ciénega, pero sí en alguna ocasión hubo un comentario que ellos ahí se vieron con una persona, en la Ciénega de Casal.

En ese lugar, dijo, la policía investigadora ha señalado que nadie vio ni escuchó nada.

"Si hemos tenido el apoyo, el agente del Ministerio Público es una persona que sí está muy al pendiente del caso, me consta, pero el resultado no ha sido el que nosotros queremos como familia", expresó.

"Si mi hermana todavía está con vida, que es lo que nosotros esperamos, y estamos seguros de que sí, porque mi hermana no era una delincuente, ella no formaba parte de ninguna red de nada".

Marisol dijo que no ha soportado estar en silencio y ha pedido la ayuda de los medios de comunicación y el uso de las redes sociales para preguntar si alguien vio a su hermana.

Recalcó que a la espera de Mayra, están además sus tres hijos de 10, cinco y cuatro años.

Dijo que lo último que supieron es que dijo: ¿sabes qué mamá?, voy con fulano. Lo voy a acompañar porque voy a vender una moto.

Originalmente, según ha detallado la hermana, es que Mayra iba para Recoveco, en Angostura. Sin embargo los familiares confirmaron que nunca llegó y se fue director a Guamúchil, la cabecera municipal de Salvador Alvarado.

La ultima ubicación que arrojaron las línea telefónicas de Mayra y su acompañante, es que se dirigieron a esa zona en que el mapa señala La Ciénega de Casal.

"Allá nadie sabe nada, nadie vio nada... cuando detienen las cámaras se ve cuando en la camioneta van ellos y van al rumbo, pero la camioneta y los teléfonos nunca salieron ahí", agregó.

Por la otra persona que acompañó a Mayra, también hay una carpeta de investigación abierta, agregó Marisol.

"Estamos ya muy desesperados, ya es desgarradora la escena que vivimos día a día, de no saber de ella... yo no es que desconfíe de ellos (de la autoridad), de su trabajo, ya nos rebasa la situación, yo lo que quiero es que ellos me den un resultado, (que digan) 'busqué, encontré esto', pero no hay un indicio de nada, de nada, no hay... si está o no viva, si se trata de un levantón, de que es un ajuste de cuentas, de nada", expresó.