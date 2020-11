Yalitza Aparicio conducirá los Latin Grammy junto a Ana Brenda y Carlos Rivera

La noticia fue confirmada por la asociación de premios. Así reaccionaron los conductores

Noroeste / Redacción

La actriz y docente Yalitza Aparicio, la también actriz Ana Brenda Contreras y el cantante Carlos Rivera serán los conductores de la próxima entrega de los Latin Grammy.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció este miércoles la noticia de que los mexicanos fungirán como anfitriones de la 21 entrega anual de los premios, los cuales se llevarán a cabo la noche del 19 de noviembre.

Originalmente, Rivera y Roselyn Sánchez iban a conducir la gala. Sin embargo, la actriz y modelo puertorriqueña informó que no podría hacerlo tras fracturarse un pie al sufrir una caída en su casa, citó milenio.com.

La ceremonia de los Latin Grammy, cuyo tema este año es “La música nos humaniza”, se producirá desde distintas ciudades alrededor del mundo y tendrá como sede Miami. Se transmitirá en vivo por Univisión, con retransmisiones por TNT y el Canal 5 de Televisa.

Cabe destacar que debido a la pandemia de coronavirus, este año no habrá alfombra roja ni público en vivo.

Reacciones de los conductores

"Cuando me llegó la noticia alguien me dijo: 'Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila'. Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los Latin Grammy", escribió Aparicio en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Ana Brenda expresó que hay un antes y después en la carrera de un artista al conducir dichos premios.

Afirmó que se siente honrada y agradecida con la academia por la oportunidad.