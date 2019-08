Yalitza confirma que continuarÃ¡ con la actuaciÃ³n; desea ser inspiraciÃ³n para que otros cumplan sus sueÃ±os

Yalitza confirma que continuará con la actuación; desea ser inspiración para que otros cumplan sus sueños

La actriz le dijo a Infobae México que espera ser un ejemplo de que sí se pueden hacer realidad los sueños. La joven de 25 años, antes de aparecer en Roma de Cuarón, había estudiado para ser maestra. Residía en Tlaxiaco, Oaxaca cuando de pronto el destino la puso frente a las cámaras

Ciudad de México (SinEmbargo).– Yalitza Aparicio, estrella de la película Roma de Alfonso Cuarón, estuvo presente en los Kids’ Choice Awards México 2019 en donde durante la alfombra roja recibió el premio Prosocial Nickelodeon, que es otorgado a las personas que son una inspiración para la juventud.

Pero para Aparicio este reconocimiento no fue sólo una estatuilla más en la ya amplia colección que ha recolectado desde su aparición en la película filmada en México. Para ella, recibir este galardón tuvo una importancia trascendental.

“El premio que me acaban de dar es algo emocionante, es como haber cumplido otra fase de mi sueño que era inspirar a los niños como maestra y ahora estamos aquí, inspirando a muchos niños, mostrándoles con el ejemplo que pueden alcanzar sus sueños”, dijo Yalitza Aparicio en entrevista con Infobae México.

La joven de 25 años, antes de aparecer en la aclamada producción cinematográfica, había estudiado para ser maestra. Residía en Tlaxiaco, Oaxaca cuando de pronto el destino la puso frente a las cámaras.

Su hermana asistió a una audición para interpretar a Cleo, nana de la infancia del ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, y quien era director de la película. Ella se ganó el papel, sin embargo, para el momento en el que se tenía que presentar a las grabaciones había quedado embarazada.

En lugar de declinar el personaje envió a Yalitza para probar si ella podría interpretarlo. Para sorpresa de todos, a Cuarón le pareció que era la indicada para personificar a Libo, la mujer que le dio vida a Roma.

Después de que se estrenara la película y se volviera un éxito mundial, todos los ojos se postraron en Aparicio, quien por primera vez en su vida había aparecido en una producción cinematográfica. Y ella, al saber que los reflectores la apuntaban, decidió aprovechar el momento.

“Sé que mientras yo hago todo esto hay personas que me están siguiendo y personas que se emociona y podrán decir, ‘yo quiero ser como ella’ y yo en mi mente pienso ‘por supuesto que pueden ser así y pueden llegar aún más lejos’”, dijo la estrella de Roma en entrevista con Infobae México.

También decidió que no dejará pasar el gran impulso que tuvo para iniciar su carrera. Yalitza Aparicio dijo que continuará su camino en la actuación, a la par que sigue con su postura de transmitir mensajes que considera importantes para la sociedad.

Pero desde que apareció en la cinta estrenada en la plataforma de streaming Netflix no todo ha sido color de rosa para la mexicana. También ha tenido que probar el lado amargo de la fama, al ser foco de críticas, cuestionamientos y ataques.

Incluso ha sido juzgada por otros actores mexicanos. En febrero de este año se dio a conocer un video en el que Sergio Goyri, Isaura Espinoza y Patricia Reyes criticaron las nominaciones que tuvo Yalitza Aparicio como mejor actriz en premiaciones internacionales como los Oscar.

“A mí me parece exagerado, creo que está para premio, pero no para mejor actriz. Ni ella ni Marina (De Tavira)”, dijo Isaura Espinoza. Patricia Reyes también hizo comentarios negativos al respecto: “Simplemente porque no es su vocación, no es lo que quiere, entonces si Cuarón la sigue llamando para trabajar, probablemente, pero siento que no es su vocación, esto es un momento, es como un flash”.

De manera más reciente, fue criticada en redes sociales luego de que surgiera el rumor de que cobra a sus fans por tomarse fotografías con ella. Versión que desmintió en entrevista con Sin Embargo. “No, para nada. No cobro 30 mil pesos, yo creo que las personas que se han acercado a pedirme fotos pueden cerciorar esto. No sé de dónde haya salido este dato incorrecto”, dijo.

Pero estos comentarios negativos no preocupan a Yalitza Aparcio. Ha aprendido que es parte de la fama y lo acepta. “Son cosas que uno tiene que aprender. Simplemente respeto los diferentes comentarios que surgen, yo estoy de acuerdo con las diferentes formas de pensar que tienen y las respeto así que también espero que respeten mi forma de pensar. Simplemente eso”, explicó en entrevista a Infobae México.

En los Kids’ Choice Awards también estuvo nominada a premio Inspiración favorita junto al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, el futbolista Raúl Jiménez y la youtuber Isabella “La Bala”, quien se llevó el galardón.