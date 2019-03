Yalitza participa como oradora de las trabajadoras del hogar ante la OIT en Ginebra, Suiza

Sinembargo.MX

08/03/2019 | 09:43 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, participará como oradora en el marco de la celebración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza. Ahí abordará el tema de las trabajadoras domésticas en México.

“Uno de los temas será lo de las trabajadoras del hogar que es algo muy importante que nos hace falta conocer como sociedad. Reconocerles el trabajo que hacen ellas todos los días“, dijo en entrevista con el programa Despierta América de Univisión.

La cinta de Alfonso Cuarón fue proyectada el jueves y después hubo lugar a un debate donde también participó Marcelina Bautista, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, y Claire Hobden, funcionario de la OIT sobre trabajadores vulnerables.

“Todo esto ha sido un gran cambio para mí, pero pues desde un principio que decidí salir de mi zona de confort también tuve siempre la precaución de investigar qué es lo que estaba haciendo, quiénes eran personas que se acercaban a mí porque no es tan fácil solamente decir ‘va, me arriesgo a hacer esto’ y que al final no sea verdad”, dijo durante la entrevista.

“Yo considero que es importante tener nuevas aventuras, conocer sobre otros mundos, pero tampoco olvidarnos de que primero necesitas investigar y asegurarte de que realmente sea verdad lo que estén ofreciendo”, culminó.

Este viernes, la actriz tendrá una charla con periodistas en un evento llamado “Un paso decisivo hacia la igualdad de género: Para un mejor futuro del trabajo para todos”, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.