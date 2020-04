Yasiel Puig apoya a trabajadores de la salud en Miami

MIAMI._ Mientras espera a que se defina su futuro en Grands Ligas, el cubano Yasiel Puig ha estado ayudando a los profesionales de salud en la lucha contra el coronavirus.

En una entrevista con Jorge Ebro, del Nuevo Herald, Puig anunció una alianza con la cadena Presidente Supermarkets, con sede en Miami, para proporcionarles comidas al cuerpo médico de una clínica ubicada en el área del Doral, afiliada con Jackson Hospital.

“Quienes trabajan aquí son los que están la primera línea de fuego, luchando porque esto mejore”, dijo Puig. “Todos luchan por encontrar una cura. Ellos son los verdaderos héroes. No se trata de ser un Superman ni lo que vemos en la tele, sino los que trabajan en los hospitales son los verdaderos héroes’’.

It’s important to unite as human beings and as brothers to fight this pandemic. In this union will be our salvation.

Thanks to #PresidenteSupermarkets in Florida, we will distribute to 9 @JacksonHealth facilities pic.twitter.com/mSZLJx9cS3