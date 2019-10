BEISBOL

Yasmani Grandal vuelve al mercado de Grandes Ligas en su mejor momento

El receptor cubano cumplió con gran temporada con los Cerveceros de Milwaukee

Noroeste / Redacción

Ser receptor en el beisbol de hoy es probablemente más difícil de lo que jamás ha sido. Los caretas de hoy día trabajan con más pitchers. Su “mascoteo” o “encuadre” es analizado lanzamiento tras lanzamiento. Y lo pitcheos que reciben son más rápidos y se mueven más que hace 10 o 20 años.

Es por eso que el cubano Yasmani Grandal, un catcher que batea y defiende bien, realmente destaca sobre el resto.

El veterano de ocho temporadas en las Grandes Ligas apostó a sí mismo rechazando un contrato de cuatro años y 60 millones dólares de los Mets, prefiriendo firmar por un año y 18.25 millones con los Cerveceros para mantener más alto su salario anual.

Y le funcionó.

Puede que el de Grandal no sea no de los nombres que usted pondría en la boleta al premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, pero no se sorprendan cuando vean que recibió votos el mes que viene. Terminó con 5.2 fWAR, el décimo noveno mejor entre los peloteros de posición (segundo detrás de los catchers detrás de J.T. Realmuto) y en sintonía con los 5 WAR que promedió al año durante sus cuatro campañas con los Dodgers. Ahora Grandal, que cumplirá 31 años en noviembre, entrará de nuevo al mercado de agentes libres sin la atadura de la oferta calificada y bien posicionado para conseguir un pacto por varios años.

El gerente general de los Cerveceros, David Stearns, ya ha dicho que le gustaría contar nuevamente con Grandal y Mike Moustakas para el año que viene, pero el presupuesto de Milwaukee podría complicar las cosas. Grandal tiene una opción mutua por 16millones de dólares con los Cerveceros para el 2020, pero probablemente no la ejercerá para ver qué consigue en el mercado. Y estas son las razones por las que varios equipos podrían pujar fuerte por sus servicios.