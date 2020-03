Yasser Corona cayó noqueado y terminó su carrera; hoy, con su hijo, pudo volver a jugar futbol

CIUDAD DE MÉXICO._ Luego de tres años, Yasser Corona vuelve a tomar el balón y jugar un partido muy especial.

Aprovechando la cuarentena en España, el ex defensa de los Xolos de Tijuana disputó un encuentro con su hijo y registró el momento para compartirlo a sus seguidores.

“Hoy en el día quien sabe cual de aislamiento en Barcelona celebro que lo logré doctor. Puedo jugar al futbol con mi hijo”, compartió el ex futbolista en su cuenta de Twitter.

Hoy en el día quien sabe cual de aislamiento en Barcelona celebro que lo logré doctor. Puedo jugar al fútbol con mi hijo. pic.twitter.com/mBt86hOkD2 — Yasser Corona (@yasscorona) March 20, 2020

Corona sufrió una lesión en la sexta cervical en 2017 durante un encuentro entre Xolos y Correcaminos de Tamaulipas. En un intento por rechazar el balón, el ex defensa chocó con otro futbolista y cayó al suelo, noqueado por el golpe. El traumatismo le alejó de las canchas, anunciando su retiro del deporte.

Desde ese partido de la Copa MX, Corona no había vuelto a tocar un balón.

La disputa con su hijo terminó en su contra, con una goleada de 5-1 a favor del pequeño.

“La próxima vez le pongo espinilleras. Esto de los 5 goles no puede volver a pasar”, escribió.

Muy mal por cierto. Vamos, como antes 🤪🤷🏻‍♂️. — Yasser Corona (@yasscorona) March 20, 2020

Respecto a su recuperación, Corona agradeció encontrarse bien de salud y poder pasar tiempo con su hijo y el deporte que tanto ama.

“La ciencia no es nada exacta. Muchos doctores que conocían lo que me pasó no entendían cómo es que podía estar bien”, comentó anteriormente en entrevista a la agencia Pressport.

Hasta el momento, la publicación del ex futbolista cuenta con más de 6 mil “me gusta”.

