Yo no tengo problemas con narcotraficantes, dice el Alcalde de CuliacÃ¡n

Yo no tengo problemas con narcotraficantes, dice el Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro se negó a opinar sobre las declaraciones de AMLO donde señala que la guerra contra el narcotráfico había finalizado y se limitó a decir que él no tiene presiones de esa índole

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro afirmó que no tiene problemas con los narcotraficantes de ninguna especie. El Presidente Municipal respondió de esa manera cuando se le cuestionó sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador cuando señaló que la guerra contra el narcotráfico había finalizado.

Estrada Ferreiro se limitó a entrar a fondo sobre las declaraciones del Presidente de la República, dado no había visto lo que dijo; sin embargo, expresó que él en lo personal no tiene problemática de ninguna especie con el narcotráfico.

"Yo no tengo problemas, ahorita con ninguna persona de ese tipo, ni amenazas ni presiones".

-- ¿No tiene presiones del narco ni nada?

"Nada, nada, y no las va a haber y no me interesa".

-- ¿No es una problemática el narcotráfico en Culiacán?

"No sé, mía no, no me hagas decir cosas...Yo no tengo problemas con los narcotraficantes de ninguna especie y no sé ni cómo estén actuando ni dónde".

Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa hoy en la mañana que oficialmente la guerra contra el narcotráfico se había acabado, y que lo que buscaban era darle paz a la ciudadanía.

"Oficialmente ya no hay guerra (contra el narcotráfico). Nosotros queremos la paz, vamos a construir la paz", afirmó.

"Eso es lo fundamental (dar paz a la gente), no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada...Ya no es la política de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad y que podamos disminuir el numero de homicidios diarios", subrayó.

El Alcalde reconoció que el problema del narcotráfico es algo global, sin embargo, se negó a tropicalizar la problemática para la capital sinaloense, y lo que conlleva para la ciudad que ya no haya guerra contra el narco.

"El narcotráfico, como las enfermedades, son problemas para todo el mundo, no nada más para Culiacán... es materia federal, pero es de interés de todo mundo, de todas las personas a las que le afecte", mencionó.