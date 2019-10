Yo no violÃ©, ni tuve la culpa, ni mandÃ© violar a nadie: Alcalde sobre el alza de violaciones en CuliacÃ¡n

Yo no violé, ni tuve la culpa, ni mandé violar a nadie: Alcalde sobre el alza de violaciones en Culiacán

En el mes de septiembre se denunciaron un total de 21 violaciones en Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se dijo preocupado sobre este fenómeno, sin embargo se exentó de responsabilidad sobre el alza de este delito

Antonio Olazábal

CULIACÁM.- Cuestionado sobre la alza en violaciones en Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se defendió diciendo que él no violó, no tuvo la culpa, ni mandó a violar a nadie.

El Alcalde de la capital del Estado señaló que es un tema que sí le preocupa, pero que no es el indicado para hablar al respecto, sino que es tarea de la Fiscalía.

- Hubo un incremento aquí en Culiacán (violación) ¿tiene referencia sobre el tema?

“Exactamente no, pero la Fiscalía te puedo informar sobre eso”.

-Bueno, pero ustedes como Ayuntamiento tienen al Compavi.

“Sí, pero no tiene nada que ver el Compavi con el número de violaciones, porque no todas se reportan, o sea, es un tema de delitos, y la Fiscalía del Estado es la que tiene la capacidad y obligación de informar”.

-Ustedes como autoridad tienen obligación de trabajar en ese tipo de delitos.

“Sí y lo estamos haciendo, a través del deporte, la cultura, la recreación, la educación”.

-Pero se habla de 21 casos Alcalde.

“Por eso, pero yo no las violé, ni tuve la culpa yo de eso, ni las mandé violar y tampoco sé cuantas fueron, no tengo el número, y no es que no me importe, pero no estoy abocado a eso, eso lo tiene la Fiscalía, ¿Quieren saber el número? La Fiscalía lo sabe”.

-¿Pero sí le interesa, sí le importa?

“Por supuesto que sí, claro que sí, cómo no me va a importar”.

En lo que va del año se han denunciado 61 violaciones en Culiacán, 29 por ciento más casos que el año pasado, y en el mes de septiembre se registraron 21 violaciones, un incremento de 250 por ciento más que en agosto de este año, donde se presentaron seis casos.