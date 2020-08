Yo quiero a todos los gobernadores y no miento respecto a pandemia: López-Gatell

El funcionario federal asegura que no miente respecto a la situación de la epidemia en México

Noroeste / Redacción

19/08/2020 | 12:50 AM

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal, aseguró este miércoles que aunque algunos mandatarios estatales piden su renuncia, él quiere a todos los gobernadores de las 32 entidades federativas y no tiene enemigos.

Asimismo, cuestionado por medios locales a su llegada a San Luis Potosí para asistir a la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el funcionario federal indicó que no miente respecto a la situación de la epidemia en México, derivada del coronavirus SARS-CoV-2.

"Yo los quiero a todos [los gobernadores]. Yo no tengo enemigos [...] Por supuesto que no miento [respecto a la pandemia]. Todos tenemos que ser responsables y no politizar la situación", aseguró el subsecretario, tal como se le escucha decir en un video difundido por la agencia Quadratín.

El 31 de julio, un grupo de 10 gobernadores de oposición, que integran la llamada Alianza Federalista, exigieron la renuncia inmediata de López-Gatell Ramírez, y la llegada de un nuevo experto para atender la estrategia implementada por el Gobierno Federal ante la pandemia.

“Los Gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas, demandamos al Gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente, a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando”, se lee en el documento.

En el mensaje, los mandatarios estatales se refirieron a la actuación del subsecretario López-Gatell Ramírez, de quien, aseguraron, “no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar”.

Los 10 gobernadores indicaron que a lo largo de más de cinco meses, se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos, como lo es el cubrebocas.

“Tuvieron que morir más de 35 mil personas para que López-Gatell aceptara, y a medias, su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población”, se lee en el comunicado de los mandatarios estatales.

Los gobernadores que firman el posicionamiento fueron: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango.Así como Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León; y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.