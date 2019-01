Yo vivo el presente, no trabajo para el 2024, afirma Tatiana Clouthier Carrillo

La Diputada federal por Morena responde así a quienes la “candidatean” ya para la candidatura a la Presidencia de la República

José Alfredo Beltrán

07/01/2019 | 08:10 AM

De visita en Culiacán, Tatiana Clouthier Carrillo respondió a quienes la “candidatean” para la Presidencia de la República en 2024.

“Yo vivo en el presente”, subrayó la Diputada federal por Morena, luego de cortar el listón de la oficina de gestión que comparte con su compañera de bancada, Merary Villegas Sánchez.

La “Tía Tatis”, como la identifican sus seguidores en Twitter, originó la presencia de más de un centenar de personas, que se dieron cita en domingo, para inaugurar lo que ella y Villegas denominan “Espacio Ciudadano”.

Admitió que la apertura de esta oficina implicará más visitas a su tierra, Culiacán, ciudad de la que partió para afincarse en Monterrey, desde los años 90. En los próximos días visitará Los Mochis.

La hija de “Maquío”, ex candidato presidencial en 1988, impartió más tarde la charla "2019, el año de la esperanza. Los nuevos retos de México".

Previamente respondió a quienes “futurean” sobre una posible candidatura presidencial.

“Parte del problema de los mexicanos”, manifestó, “es que acostumbramos a vivir el futuro para no vivir el presente;

“Estamos al día 6 de enero del 2019, seamos conscientes, responsables y digamos y entendamos que si no vivimos el presente no podemos generar futuro, y ahora estamos en el 2019”.

--¿No trabajas tú para el 2024?

--No, trabajo para el día 7.

“En Morena, ni bandos ni pleitos ni nada”

La vicecoordinadora de diputados federales respondió preguntas sobre la división de Morena en Sinaloa.

“No creo que haya ni bandos ni pleitos ni nada, yo creo que tenemos que recordar cómo se conformó esta coalición”, indicó.

La coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, recordó, se conformó por tres partidos políticos, pero también por gente que fue invitada a través de un movimiento “desde la A hasta la Z”.

“Y así lo dijimos en campaña, si no hubiera habido esa apertura yo no estaría tampoco ahí, lo único que está pasando es que el agua se regrese a su origen, y que cada quien entienda lo que tiene que entender; no hay pleito, lo que está sucediendo es que el agua está regresando a su origen es todo lo que está pasando”, reiteró.

En Morena, añadió, se quedará quien tenga claridad que quiere un proyecto, que es el proyecto que está apuntalado, y es el que está a favor de los mexicanos, y ya.

Ante las insistencias sobre la división de morenistas en el Congreso local, añadió que “el que se quiera desparramar que se desparrame y regrese a su origen”.