Yoán Moncada está al 100 por ciento y listo para octubre

El antesalista cubano siente que en la venidera temporada puede superar lo hecho en 2019, cuando mostró un nivel del calibre de un JMV

Noroeste / Redacción

CHICAGO._ Yoán Moncada confía en que tendrá una mejor temporada en lo individual este 2021.

Pero no solamente una mejor temporada en comparación con el 2020, cuando el antesalista cubano dio positivo por Covid-19 cuando se presentó al campamento de verano de los Medias Blancas de Chicago, y ya no volvió a sentirse al 100 por ciento durante la abreviada campaña de 60 juegos y bateó .225 con .705 de OPS y 17 extrabases en 52 partidos. Moncada siente que en la venidera temporada puede superar lo hecho en 2019, cuando mostró un nivel del calibre de un JMV.

“Realmente creo que puedo hacer más, que puedo mejorar lo hecho en 2019”, declaró Moncada durante una entrevista vía telefónica la noche del martes, en los que fueron sus primeros comentarios desde el final de la campaña.

“Por eso es que estoy trabajando duro. Y por eso es que tengo la mentalidad de hacer lo mejor que puedo cada día. Esa es la razón por la que estoy trabajando con una meta y un propósito”.

Tras poncharse 217 veces durante su primera campaña completa con los Patipálidos en 2018, Moncada mostró avances durante la temporada muerta al trabajar en Arizona con el capataz Rick Rentería y el coach de bateo Todd Steverson. Dicho esfuerzo, junto a un cambio en la defensa de segunda a tercera base, ayudó a producir números ofensivos de .315/.367/.548 en 2019, junto con 25 jonrones, 34 dobles, 79 carreras producidas y 83 carreras anotadas.

Moncada entrenó con el mismo esmero el pasado invierno, con el objetivo de jugar cada partido en 2020 y fortalecer sus piernas para evitar lesiones fastidiosas. Habló de estafarse más bases, tras acumular 25 robos en sus primeras tres campañas con los Medias Blancas, y se sintió bien durante los entrenamientos primaverales en Arizona. Luego, la pandemia obligó a suspender los entrenamientos, causando incertidumbre sobre cuándo se reanudaría la acción.

“Una vez que reanudamos los entrenamientos en Chicago, fue diferente porque tienes que acelerar todo para tratar de estar listo para la temporada. Di positivo por Covid”, indicó Moncada. “Esa parte fue bien difícil, porque tenía altas expectativas y trabajé duro para cumplir con esas expectativas y no pude lograrlas. Pero este año, estoy en el mismo proceso. Trabajando duro, entrenando con un objetivo”.

Durante una entrevista en la temporada del 2020, Moncada les dijo a los medios que no se sentía completamente normal después de lidiar con el Covid-19 casi dos meses antes. Moncada mejoró físicamente cerca del final de la temporada, pero esta semana, el infielder dijo que el cansancio y debilidad duró semanas después de que los Patipálidos fueron eliminados de la postemporada.

Moncada simplemente descansó al comienzo de la temporada muerta para recuperar algo de la normalidad, pasando un buen tiempo en Cuba antes del año nuevo. Los entrenamientos de Moncada que ha publicado en su cuenta de Instagram demuestran que ha vuelto a la misma intensidad en cuanto a las actividades de béisbol y acondicionamiento se refiere.

“Fue algo que no sentí durante la temporada pasada”, explicó el oriundo de Cienfuegos, Cuba. “Pero gracias a Dios ahora me siento bien. Me siento normal. Ahora estoy trabajando y me siento en gran condición. Me siento fuerte”.

La meta de Moncada para el 2021 parece tener algunos componentes diferentes a los excelentes números que alcanzó en el 2019. Quiere mantenerse saludable, y quiere ayudar a los Medias Blancas ganar el título que junto a sus compañeros y coches se han fijado como objetivo. Pero Moncada no piensa que el 2020 fue un fracaso, teniendo en cuenta los obstáculos que causó el virus.

“Aunque no fui el Yoán Moncada del 2019, y no me sentí el mismo de siempre, encontré maneras de ayudar al equipo”, declaró Moncada. “Probablemente no fue el nivel que he demostrado antes, pero debido a que tuve que enfrentar el virus, no pienso que fue una decepcionante temporada.

“Estoy tratando de ponerme en la mejor posición para tener éxito este año, pero no estoy pensando solamente en la temporada regular. No pienso en que jugaremos sólo hasta septiembre. Pienso que llegaremos lejos en octubre y debo estar listo para eso. Esa es mi meta ahora mismo. Ese es mi enfoque durante mis entrenamientos ahora mismo. Necesito estar listo y preparar mi cuerpo y mi mente para jugar hasta octubre. Esa es mi meta”.

(Con informacion de MLB)