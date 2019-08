Yuli Gurriel empuja ocho y empata un par de registros

HOUSTON._ El Jugador del Mes en la Liga Americana en julio también va encaminado a poner números memorables en agosto.

El cubano Yuli Gurriel, primera base de los Astros de Houston y quien se ganara tal honor la semana pasada después de batear .398 con 12 jonrones y 31 carreras empujadas, empató un récord para la franquicia el miércoles durante el juego ante los Rockies en Minute Maid Park al empujar ocho carreras.

#Astros Yuli Gurriel is just the 26th player *ever* to total 8 RBI in a game while only hitting 1 homer, and just the 8th player to do so since 1995 (A’s Josh Phegley did it earlier this season) pic.twitter.com/IryNKFzVSE