Zinedine Zidane asegura que Eden Hazard no jugará en el inicio de temporada hasta que no esté al cien

El técnico madridista dejó claro que en este momento no van a correr riesgos en el regreso de Hazard

Sinembargo.MX

19/09/2020 | 10:29 AM

MADRID._ Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que en el inicio de temporada no va a correr ningún riesgo con Eden Hazard y que el belga no jugará hasta que no esté “al cien por cien” y sin “nada de molestias” en el tobillo operado.

Hazard se pierde el inicio de temporada con el Real Madrid. Despidió la pasada haciendo un esfuerzo en Liga de Campeones para intentar ayudar al equipo ante el Manchester City y acabó pagando sus consecuencias en su tobillo derecho en el tiempo de vacaciones. Tras regresar directamente con su selección sin jugar ni un minuto en dos partidos, ha trabajado al margen desde que llegó a la ciudad deportiva madridista.

“No puedo decir exactamente pero está mejor y lo que queremos, él el primero, es que esté al cien por cien y sin nada de molestias”, aseguró Zidane en rueda de prensa.

El técnico madridista dejó claro que en este momento no van a correr riesgos en el regreso de Hazard para que cuando se produzca se pueda ver su mejor versión. “Tenemos tiempo, empezamos una temporada y lo que necesita es estar al 120 por ciento y nada más. Nosotros lo vamos a preparar para eso”.

También trató el técnico francés el estado de Marco Asensio, que sufrió un edema en la rodilla operada en un entrenamiento con la selección española, y se perderá el primer partido liguero.

“De la lesión está mejor, entrenando bien, de momento en un proceso normal tras tener un susto con la selección pero está mejor. Tenemos precaución y poco a poco, cuando esté listo para entrenar con normalidad volverá con nosotros”.