$!Balacera en Culiacán deja una mujer muerta y tres heridos en la calzada Aeropuerto

Una balacera registrada la tarde de este lunes sobre la carretera Culiacán–Navolato dejó como saldo a una mujer muerta y a una pareja lesionada, justo frente a la entrada del Complejo de Seguridad Pública en Culiacán.
La víctima mortal fue identificada como Patricia “A”, de 55 años de edad, quien quedó sin vida al interior de un automóvil Nissan March, mismo que presentó múltiples impactos de bala.
Sobre la pareja lesionada, que viajaba en un Renault Fluence de color tinto, no se han dado a conocer sus identidades. El vehículo terminó severamente dañado tras el ataque.
De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas, cuando civiles armados a bordo de un Versa blanco y una motocicleta abrieron fuego contra el March. La conductora intentó escapar, pero metros más adelante su vehículo se detuvo frente al Complejo de Seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que personas armadas efectuaron disparos contra un vehículo que circulaba sobre la calzada Aeropuerto, a la altura de una gasolinera ubicada en Nuevo Bachigualato. En el lugar, dos vehículos resultaron dañados y tres personas quedaron lesionadas por impactos de bala.
Una de ellas, una mujer, condujo herida hasta el destacamento militar ubicado frente al Centro de Internamiento para Adolescentes, donde pidió ayuda. Ahí recibió los primeros auxilios, pero lamentablemente perdió la vida.
“El Grupo Interinstitucional, en coordinación con cuerpos de emergencia, desplegó apoyo inmediato a las personas lesionadas sobre la calzada Aeropuerto y comenzó con la búsqueda de los responsables”, indicó la SSPE.