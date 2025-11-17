$!Balacera en Culiacán deja una mujer muerta y tres heridos en la calzada Aeropuerto

Una balacera registrada la tarde de este lunes sobre la carretera Culiacán–Navolato dejó como saldo a una mujer muerta y a una pareja lesionada, justo frente a la entrada del Complejo de Seguridad Pública en Culiacán.

La víctima mortal fue identificada como Patricia “A”, de 55 años de edad, quien quedó sin vida al interior de un automóvil Nissan March, mismo que presentó múltiples impactos de bala.

Sobre la pareja lesionada, que viajaba en un Renault Fluence de color tinto, no se han dado a conocer sus identidades. El vehículo terminó severamente dañado tras el ataque.