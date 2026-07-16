$!Choque armado entre civiles y Guardia Nacional en Culiacán; hay dos detenidos

CULIACÁN. _ Una agresión a balazos contra elementos de la Guardia Nacional provocó una persecución y un fuerte despliegue de seguridad la mañana de este jueves en el sector norte de Culiacán, donde autoridades lograron la detención de al menos dos personas y el aseguramiento de un domicilio y un vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, la agresión ocurrió sobre el bulevar Universitarios y la avenida Las Américas, donde los ocupantes de un vehículo atacaron a los agentes federales y arrojaron artefactos ponchallantas para intentar impedir su seguimiento.