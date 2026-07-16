$!Choque armado entre civiles y Guardia Nacional en Culiacán; hay dos detenidos

CULIACÁN. _ Una agresión a balazos contra elementos de la Guardia Nacional provocó una persecución y un fuerte despliegue de seguridad la mañana de este jueves en el sector norte de Culiacán, donde autoridades lograron la detención de al menos dos personas y el aseguramiento de un domicilio y un vehículo.
De acuerdo con la información preliminar, la agresión ocurrió sobre el bulevar Universitarios y la avenida Las Américas, donde los ocupantes de un vehículo atacaron a los agentes federales y arrojaron artefactos ponchallantas para intentar impedir su seguimiento.
Durante la persecución, una unidad de la Guardia Nacional resultó afectada al quedar con dos neumáticos dañados por los dispositivos metálicos, por lo que los elementos continuaron el operativo hasta la zona de bulevar Universitarios y Pedro Anaya, en los límites de las colonias Villa Universidad e Ignacio Allende, cerca de un conocido supermercado.
En ese punto, las autoridades aseguraron un domicilio, el cual fue acordonado con cinta amarilla para realizar las diligencias correspondientes, además de detener al menos a dos personas.
También fue asegurado un vehículo Nissan March color gris. Será la autoridad correspondiente la encargada de informar oficialmente qué fue lo asegurado, la identidad y cantidad de personas detenidas, así como si durante el operativo se localizó armamento.
En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, quienes mantienen resguardada la zona mientras continúan las investigaciones.