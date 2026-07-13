Ejército asegura tráiler con reporte de robo en la salida norte de Culiacán; presumen posible carga ilícita

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un tráiler con caja de madera en las inmediaciones del ejido La Presita, sobre la salida norte de Culiacán, donde implementaron un operativo de seguridad.

La unidad fue localizada a la altura de la última gasolinera antes de tomar la carretera con dirección a Los Mochis, sitio que permanece resguardado por personal militar y elementos de la Policía Municipal de Culiacán.

En el lugar, las fuerzas de seguridad realizan una inspección mientras esperan el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, trascendió que el tráiler cuenta con reporte de robo y que presuntamente podría transportar material ilícito; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

Asimismo, de forma extraoficial se informó que la unidad fue localizada abandonada en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el conductor fue detenido o si logró darse a la fuga tras abandonar el tráiler en la zona.

El aseguramiento fue reportado alrededor de las 13:30 horas de este lunes 13 de julio, lo que generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer el resultado de la inspección a la unidad.