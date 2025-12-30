$!Enfrentamiento en San Pedro, en Navolato, deja al menos un muerto y dos detenidos

Un enfrentamiento armado dejó como saldo preliminar la muerte de un civil, así como dos detenciones, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

El reporte de los hechos indica que aproximadamente a las 16:00 horas de este martes comenzaron a escucharse ráfagas de disparos de arma de fuego en la cabecera de la sindicatura.

Los llamados de vecinos movilizaron a autoridades de la Secretaría de Marina, quienes habrían estado involucrados, así como de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa (PEP).

Según comentaron residentes de la localidad, las detonaciones continuaron por al menos 20 minutos.