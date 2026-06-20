Hallan hombre asesinado en Culiacán, con el rostro tapado y mensaje amenazante

Un hombre fue localizado asesinado durante la madrugada de este sábado 20 de junio en la Colonia Independencia, al sur de Culiacán, donde además fue dejado un mensaje amenazante junto al cuerpo.

El hallazgo fue reportado alrededor de la 1:30 horas sobre la Avenida Alberto Román, entre la Calle Constituyente Ignacio Ramos Praslow y el Bulevar Manuel J. Clouthier.

Tras un reporte a los números de emergencia sobre una persona sin vida en la vía pública, elementos de seguridad acudieron al sitio y localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba visibles huellas de violencia.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima tenía las manos atadas y el rostro cubierto con una bolsa.

Además, junto al cadáver fue encontrada una cartulina con un mensaje amenazante, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

El fallecido fue descrito como un hombre de complexión regular que vestía un short color rojo y tenis negros.

La zona fue acordonada por las corporaciones de seguridad para preservar los indicios localizados en la escena, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.