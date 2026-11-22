Como Andrés “N”, un joven de 23 años de edad, fue identificada la persona cuya cabeza fue depositada dentro de una cubeta y abandonada afuera de un supermercado en La Campiña, en Culiacán.

El fallecido contaba con ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y fue visto por última vez el pasado 14 de noviembre en la sindicatura de Imala.