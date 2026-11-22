Como Andrés “N”, un joven de 23 años de edad, fue identificada la persona cuya cabeza fue depositada dentro de una cubeta y abandonada afuera de un supermercado en La Campiña, en Culiacán.
El fallecido contaba con ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y fue visto por última vez el pasado 14 de noviembre en la sindicatura de Imala.
Su extravío fue reportado dos días antes de ser encontrado el resto cefálico, el 16 de noviembre, sobre el Bulevar Doctor Mora, dentro de un contenedor azul cubierto con pintura blanca.
La identificación se dio a través de las pruebas genéticas realizadas en el Servicio Médico Forense, donde permanece el resto.
Hasta el momento no se ha dado a conocer acerca de la localización del cuerpo del joven.