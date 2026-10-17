Informe diario: capturan a célula criminal en Culiacán; 2 homicidios, 2 cuerpos hallados y 5 vehículos robados el viernes

Este viernes 16 de octubre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa y 2 hallazgos de cuerpos. En Culiacán, un ataque armado dejó dos hombres muertos en el corredor hacia Imala; las víctimas fueron identificadas visualmente por sus familiares como Juan Carlos, de 45 años y Carlos Efrén, de 26 años.

Mientras que en Mazatlán, dos cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados en la colonia Lomas del Ébano. Vecinos reportaron el hallazgo tras percibir un fuerte olor cerca de un camino de terracería. Debido a las condiciones en que fueron hallados, no fue posible establecer su identidad.

En otros hechos, cuatro personas pertenecientes a una célula criminal fueron detenidas con un arsenal y droga en la colonia Industrial Bravo de Culiacán; un operativo de la Policía Estatal se desplegó tras recibir un reporte sobre la presencia de personas armadas en un inmueble. Durante la intervención aseguraron armas de alto poder, cargadores, cientos de cartuchos y presunta metanfetamina.

También, un domicilio en la Colonia Plutarco Elías Calles, de Culiacán, fue atacado a balazos por la tarde, movilizando a elementos del Ejército Mexicano. La vivienda sufrió impactos en su portón y se localizaron decenas de casquillos de arma larga en el lugar.

Tras riñas, trasladaron a 49 reos de penales de Sinaloa hacia otros estados. Según el comunicado oficial, el objetivo de los reacomodos es despresurizar los reclusorios del estado; acciones llegan tras recientes riñas con 14 muertos en Mazatlán.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 12 casos en octubre.