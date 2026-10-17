Informe diario: capturan a célula criminal en Culiacán; 2 homicidios, 2 cuerpos hallados y 5 vehículos robados el viernes

Este viernes 16 de octubre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa y 2 hallazgos de cuerpos. En Culiacán, un ataque armado dejó dos hombres muertos en el corredor hacia Imala; las víctimas fueron identificadas visualmente por sus familiares como Juan Carlos, de 45 años y Carlos Efrén, de 26 años.
Mientras que en Mazatlán, dos cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados en la colonia Lomas del Ébano. Vecinos reportaron el hallazgo tras percibir un fuerte olor cerca de un camino de terracería. Debido a las condiciones en que fueron hallados, no fue posible establecer su identidad.
En otros hechos, cuatro personas pertenecientes a una célula criminal fueron detenidas con un arsenal y droga en la colonia Industrial Bravo de Culiacán; un operativo de la Policía Estatal se desplegó tras recibir un reporte sobre la presencia de personas armadas en un inmueble. Durante la intervención aseguraron armas de alto poder, cargadores, cientos de cartuchos y presunta metanfetamina.
También, un domicilio en la Colonia Plutarco Elías Calles, de Culiacán, fue atacado a balazos por la tarde, movilizando a elementos del Ejército Mexicano. La vivienda sufrió impactos en su portón y se localizaron decenas de casquillos de arma larga en el lugar.
Tras riñas, trasladaron a 49 reos de penales de Sinaloa hacia otros estados. Según el comunicado oficial, el objetivo de los reacomodos es despresurizar los reclusorios del estado; acciones llegan tras recientes riñas con 14 muertos en Mazatlán.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 12 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 234 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 053 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,053 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,726 vehículos robados (16.6 diarios)
◉ 4,033 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 121 muertes violentas para un promedio de 7.6 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 119 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.4 diarios.