$!Hallan dos hombres en avanzado estado de descomposición en cerro de Lomas del Ébano, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Los cuerpos de dos hombres en avanzado estado de descomposición fueron localizados en la cima de un cerro de la colonia Lomas del Ébano.
El reporte del hallazgo se recibió a las 12:15 horas, en las inmediaciones de la calle Carlos Llamas, casi esquina con Sofía R. de González.
De acuerdo con los primeros reportes, un fuerte olor llamó la atención de vecinos que transitaban por un camino de terracería. Al acercarse, descubrieron los cadáveres entre la maleza y dieron aviso a las autoridades.
Policías municipales acudieron al sitio y confirmaron que el olor provenía de los cuerpos, que se encontraban en avanzado estado de descomposición. Debido a las condiciones en que fueron hallados, no fue posible establecer la identidad de las víctimas ni obtener sus datos generales.
La zona fue acordonada por elementos municipales y resguardada por personal del Ejército Mexicano, en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera que sean identificados y reclamados por sus familiares.