$!Hallan dos hombres en avanzado estado de descomposición en cerro de Lomas del Ébano, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Los cuerpos de dos hombres en avanzado estado de descomposición fueron localizados en la cima de un cerro de la colonia Lomas del Ébano.

El reporte del hallazgo se recibió a las 12:15 horas, en las inmediaciones de la calle Carlos Llamas, casi esquina con Sofía R. de González.

De acuerdo con los primeros reportes, un fuerte olor llamó la atención de vecinos que transitaban por un camino de terracería. Al acercarse, descubrieron los cadáveres entre la maleza y dieron aviso a las autoridades.