$!Ataque armado deja dos hombres muertos en el corredor hacia Imala, Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes 16 de octubre sobre el bulevar Gran Vía, a unos metros de la carretera a Imala, en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán, en la zona conocida como el corredor hacia Imala.

Las víctimas fueron identificadas visualmente por sus familiares como Juan Carlos, de 45 años, quien vestía pantalón, camisa y zapatos negros, y Carlos Efrén, de 26 años, quien llevaba pantalón negro y camisa beige.

El reporte de los hechos se generó alrededor de las 15:15 horas de este viernes, cuando se alertó a las autoridades sobre la presencia de dos hombres sin vida en el lugar. Los cuerpos quedaron tendidos boca arriba, a un costado de una privada y entre dos vehículos estacionados: un automóvil Smart con placas de Durango, que tenía las puertas entreabiertas, y un Chevrolet Beat de color gris, con placas de Sinaloa. Ambas unidades presentaban impactos de bala.

En la escena también fueron localizados casquillos percutidos de arma larga, los cuales quedaron como indicios para la investigación del doble homicidio. Tras confirmar el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad acordonaron el perímetro para preservar la escena, en espera de la llegada de personal de la Policía de Investigación y de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).