Tras riñas, trasladan a 49 reos de penales de Sinaloa hacia otros estados

Cuarenta y nueve reos fueron trasladados este jueves 15 de octubre de los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán; y de El Castillo, de Mazatlán, hacia otros reclusorios del País.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los reacomodos obedecen a instrucciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, instancia dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Estas acciones tienen como objetivo despresurizar los centros penitenciarios de Sinaloa”, explicó la SSPE a través de un comunicado.

Sin embargo, la ficha oficial de la dependencia no dio a conocer a cuáles centros penitenciarios fueron trasladados los internos, ni las entidades a los que se los llevaron.

Estos cambios ocurren tras una serie de hechos violentos registrados en penales de Sinaloa, con los casos más recientes documentados en El Castillo, en Mazatlán.

En cuestión de tres semanas, 14 personas perdieron la vida en distintos eventos: dos reos sin vida el 24 de septiembre; nueve internos y un niño que estaba de visita murieron durante un tiroteo el 8 de octubre; y el 9 de octubre otros dos reos murieron por heridas con arma blanca.

Mientras, durante 2026, el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, registró ocho asesinatos de reclusos: siete de ellos el 31 de mayo y uno más el 22 de julio.

Como consecuencia, recientemente el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario para Sinaloa con recursos federales por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque no se han brindado mayores detalles del proyecto.