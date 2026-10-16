Detienen a cuatro personas con arsenal y droga en la colonia Industrial Bravo de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a cuatro personas en la colonia Industrial Bravo, en la capital sinaloense, tras un operativo conjunto derivando en el aseguramiento de una ametralladora, varias armas cortas, cientos de cartuchos y 200 dosis de presunta metanfetamina.

La acción fue resultado de un despliegue de seguridad en la zona, después de que los elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la PEP, fueran alertados sobre la presencia de personas armadas dentro de un inmueble. Los agentes se movilizaron para verificar la situación y asegurar el área.

Tras arribar a la zona, los agentes estatales se percataron de que los civiles intentaban darse a la fuga por la parte trasera del domicilio señalado. Sin embargo, la rápida intervención logró su detención inmediata.

Durante la revisión en el lugar, las autoridades aseguraron una ametralladora calibre 7.62 mm, arma considerada de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. También se confiscaron dos armas cortas calibre .45 y un arma corta calibre 9 mm, utilizadas comúnmente en actividades delictivas.

Entre los objetos incautados se encontraron tres cargadores para calibre 7.62x39 mm y tres cargadores para calibre 5.56x45 mm, compatibles con rifles de asalto.

Además, se localizaron dos cargadores de disco para calibre 9 mm y un cargador para calibre .45, que amplían la capacidad de fuego de las armas cortas y cuatro bolsas porta cinta para calibre 7.62, que facilitan el transporte y suministro de municiones.

Se aseguraron 385 cartuchos útiles calibre 7.62 mm, una cantidad considerable que indica una capacidad operativa significativa. Adicionalmente, se encontraron 25 cartuchos útiles calibre 9 mm y 10 cartuchos útiles calibre .45, para las armas cortas.

En el inmueble, las autoridades también localizaron 200 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 90 gramos, lista para su distribución. Finalmente, se aseguró una grúa que se encontraba en el sitio. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que el vehículo no contaba con reporte de robo.

Las cuatro personas detenidas, junto con el arsenal, los cargadores, los cartuchos, la presunta droga y la grúa, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.