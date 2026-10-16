Seguridad
|
Violencia

Atacan a balazos vivienda en la Colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/10/2026 19:11
16/10/2026 19:11

CULIACÁN._ Un domicilio en la Colonia Plutarco Elías Calles, de Culiacán, fue atacado a balazos la tarde de este viernes 16 de octubre, movilizando a elementos del Ejército Mexicano.

La vivienda sufrió impactos en su portón y se localizaron decenas de casquillos de arma larga en el lugar.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el sector Felipe Ángeles, al sur de la ciudad, provocando la movilización de elementos del Ejército Mexicano.

$!Atacan a balazos vivienda en la Colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán

Los militares confirmaron los daños en el inmueble, que presentaba múltiples impactos de bala en el portón, y hallaron casquillos esparcidos en la vía pública.

Este incidente se suma a los hechos de violencia registrados en Culiacán, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de seguridad.

La presencia de grupos armados y la ocurrencia de agresiones con armas de fuego son situaciones que afectan la percepción de seguridad de la ciudadanía en la región.

$!Atacan a balazos vivienda en la Colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán

El inmueble afectado se localiza sobre la Avenida Hilario Medina, entre las calles Municipio Libre y Artículo 115.

Este punto se ubica específicamente entre un expendio de pan y un negocio de comida, en las inmediaciones de una zona donde habitualmente se instala un tianguis.

Tras confirmar la agresión y los daños en la vivienda, los elementos castrenses procedieron a delimitar una parte de la avenida. También se encargaron de colocar vasos y conos para marcar la ubicación exacta de los diversos indicios balísticos encontrados sobre la cinta asfáltica.

Hasta el momento del reporte oficial, las autoridades no informaron sobre personas lesionadas o víctimas mortales a causa de la agresión.

$!Atacan a balazos vivienda en la Colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán
#Violencia
#Ataque a balazos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube