$!Atacan a balazos vivienda en la Colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio en la Colonia Plutarco Elías Calles, de Culiacán, fue atacado a balazos la tarde de este viernes 16 de octubre, movilizando a elementos del Ejército Mexicano. La vivienda sufrió impactos en su portón y se localizaron decenas de casquillos de arma larga en el lugar. El ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el sector Felipe Ángeles, al sur de la ciudad, provocando la movilización de elementos del Ejército Mexicano.

Los militares confirmaron los daños en el inmueble, que presentaba múltiples impactos de bala en el portón, y hallaron casquillos esparcidos en la vía pública. Este incidente se suma a los hechos de violencia registrados en Culiacán, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de seguridad. La presencia de grupos armados y la ocurrencia de agresiones con armas de fuego son situaciones que afectan la percepción de seguridad de la ciudadanía en la región.