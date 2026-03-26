$!Mantienen sitiado Dautillo, Navolato, tras enfrentamiento entre marinos y civiles armados

La comunidad pesquera de Dautillo, en Navolato, se mantiene bajo un fuerte operativo de seguridad tras un enfrentamiento armado este jueves entre civiles y elementos de la Secretaría de Marina. En la zona se registraron diversos daños materiales en viviendas, incluyendo fachadas, puertas y ventanas con impactos de bala, además de un domicilio cuya puerta fue reventada presuntamente tras la detonación de un artefacto explosivo.









Asimismo, se observó una camioneta Toyota Tacoma con múltiples impactos de arma de fuego, ubicada dentro de un inmueble. En el lugar se mantiene la presencia de un presunto civil abatido en el área, a pesar de que no se sabe de manera certera en dónde se encuentra el cuerpo y tampoco su identidad. Habitantes del sector señalaron que varias familias han tenido que abandonar sus viviendas, ya que no se les permite regresar debido a las condiciones de seguridad y a los daños registrados tras el tiroteo





.En el área también se localiza un salón para ceremonias de un grupo de testigos de Jehová, aunque a simple vista no presentó afectaciones de consideración. Se informó que elementos de la Marina se encuentran a la espera del arribo de personal de la Fiscalía General de la República, quienes serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes, al tratarse de un hecho en el que participaron fuerzas federales.