Muere Víctor Antonio, el cuarto fallecido tras el atentado en el Hospital Civil de Culiacán

CULIACÁN._ Víctor Antonio, una de las víctimas del ataque a balazos en el Hospital Civil de Culiacán, murió durante la madrugada de este domingo por la gravedad de sus heridas, representando el cuarto fallecido del mismo atentado.

El hombre de 47 años de edad y quien era vecino de la colonia Industrial Bravo, fue una de las personas que se encontraban en el exterior de la sala de urgencias del centro médico cuando un grupo de sujetos armados arribó por la avenida Álvaro Obregón para disparar a diestra y siniestra contra quienes se encontraban en el sitio.

Tras más de 28 horas de permanecer bajó la supervisión intensiva del personal médico, los expertos en la salud confirmaron su deceso alrededor de las 1:00 horas de este domingo 31 de agosto, pues las heridas graves provocadas por los disparos fueron incontrolables y terminaron quitándole la vida.

Junto con Víctor Antonio, los demás fallecidos tras el ataque fueron identificados como Jorge Armando, de 32 años, Rubén de 61 y José Ramón de 38.

También resultaron heridas otras personas, entre ellas Heldia Milena, de 47 años de edad, y la menor de 13 años reconocida como Brianna Amairany, quien resultó con lesiones causadas por esquirlas de bala y se reporta está fuera de peligro.

Se espera que los agentes de la Fiscalía General del Estado arriben al nosocomio en donde se reportó el deceso del último fallecido, para entonces transportar su cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.

Cabe señalar que José Ramón y Víctor Antonio, dos de las víctimas fatales de la agresión a balazos, eran familiares de un paciente que permanecía hospitalizado tras haber sido atacado a balazos días antes, y se encontraban de visita al momento del atentado.

El hecho

El ataque ocurrió cuando sujetos armados, a bordo de un vehículo, se detuvieron frente al área de urgencias sobre la avenida Álvaro Obregón y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la sala de espera.

En el lugar murieron de manera inmediata Jorge Armando, Rubén y José Ramón. Víctor Antonio fue intervenido de emergencia en el mismo hospital, mientras que la joven Brianna Amairany fue trasladada al Hospital Pediátrico y Heldia Milena a otra unidad médica, de la cual no se ha precisado su estado de salud.

El tiroteo también dejó múltiples impactos de bala en la fachada del nosocomio y en al menos tres vehículos estacionados en la zona: un Volkswagen Jetta, una Jeep Liberty y un Honda Civic.

Dieciséis horas después del ataque, las huellas de la violencia seguían visibles en las instalaciones del hospital, donde personal de mantenimiento trabajaba en la limpieza de la zona, mientras la población culiacanense permanece en alerta y consternación por la ola de violencia.